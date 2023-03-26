瓦斯場靠近社區被指不定時炸彈 斗六市民冒雨抗議
雲林縣斗六市久安里將設置瓦斯存放場引起居民恐慌，今天數十名居民冒雨拉白布條抗議，居民指出，瓦斯場太靠近社區，甚至鄰近變電所，他們要求瓦斯場撤出社區，還給他們安全居家環境，雲林縣消防局表示，該瓦斯場合法申請，且只是瓦斯桶置放場並非瓦斯分裝場。
數十名抗議民眾今早冒雨在瓦斯存放場預定地拉起「捍衛生命財產安全」、「還我安全居住環境」、「不定時炸彈滾出社區」等白布條，並由里長涂凱翔帶領高喊，堅決守護家園、反對興建瓦斯存放場等訴求，群情激動，警方也到場戒護。
居民代表林永隆等人說，瓦斯場預定地緊鄰變電所、社區住宅，居民就像抱一顆不定時炸彈在身上，帶來嚴重的生活壓力及恐懼，加上鄰近道路狹窄，將來瓦斯車輛進出社區，更影響大家安全。
居民說，該預定地為非都市土地特定農業區的農業用地，變更使用條件並沒有瓦斯分裝、存放場，質疑變更過程的合法性，他們要求相關單位查明。有住戶也激動地說，設置瓦斯場大家完全不知情，等到動工整地才驚覺竟是要蓋瓦斯場，簡直沒把居民安全放在眼裡，他們拒絕黑箱作業，要求開公聽會說清楚，否則將抗爭到底。
雲林縣議員陳永修也指出，居民有免於恐懼的權利，他將透過縣府相關局處要求業者出面說明，同時針對該場的合法性嚴格把關，讓居民安心。興建瓦斯場的業主今天並未出面也無從聯繫。
不過，針對居民質疑瓦斯場的合法性，雲林縣消防局則說明指出，該場依「非都市土地申請變更為液化石油氣及其他可燃性高壓氣體容器儲存設施用地興辦事業計畫審查作業要點」提出申請，包括消防局及雲林縣府城鄉發展、建設、農業、環保等局處，就相關法令審查通過，一切符合法令規範，該處只是設置瓦斯桶的儲存場並不是分裝場。
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