瓦斯場靠近社區被指不定時炸彈 斗六市民冒雨抗議

雲林縣斗六市久安里將設置瓦斯存放場引起居民恐慌，今天數十名居民冒雨拉白布條抗議，居民指出，瓦斯場太靠近社區，甚至鄰近變電所，他們要求瓦斯場撤出社區，還給他們安全居家環境，雲林縣消防局表示，該瓦斯場合法申請，且只是瓦斯桶置放場並非瓦斯分裝場。

數十名抗議民眾今早冒雨在瓦斯存放場預定地拉起「捍衛生命財產安全」、「還我安全居住環境」、「不定時炸彈滾出社區」等白布條，並由里長涂凱翔帶領高喊，堅決守護家園、反對興建瓦斯存放場等訴求，群情激動，警方也到場戒護。

居民代表林永隆等人說，瓦斯場預定地緊鄰變電所、社區住宅，居民就像抱一顆不定時炸彈在身上，帶來嚴重的生活壓力及恐懼，加上鄰近道路狹窄，將來瓦斯車輛進出社區，更影響大家安全。

居民說，該預定地為非都市土地特定農業區的農業用地，變更使用條件並沒有瓦斯分裝、存放場，質疑變更過程的合法性，他們要求相關單位查明。有住戶也激動地說，設置瓦斯場大家完全不知情，等到動工整地才驚覺竟是要蓋瓦斯場，簡直沒把居民安全放在眼裡，他們拒絕黑箱作業，要求開公聽會說清楚，否則將抗爭到底。

雲林縣議員陳永修也指出，居民有免於恐懼的權利，他將透過縣府相關局處要求業者出面說明，同時針對該場的合法性嚴格把關，讓居民安心。興建瓦斯場的業主今天並未出面也無從聯繫。