公園遊具不親民 議員連署改善

嘉義市宣信公園今年2月剛設置好的兒童遊具，議員戴寧接到市民反應市府花費66萬元的新式遊具，幼童竟然無法遊玩，要家長抱著協助上溜滑梯，攀繩網及繩索搖晃過大，市府花了錢民眾卻沒辦法用，她提案要求改善。市府表示，將檢討改善。

戴寧在個人臉書上表示，今年2月嘉義市政府花費66萬餘元完成宣信公園新建的遊樂設施，當地居民反應設計不良，幼童使用不易，幼童無法遊玩，家長需要抱小孩上溜滑梯，攀繩網及繩索搖晃過大，市府花了錢民眾卻沒辦法用，都是因為施作前沒有與居民充分溝通，也缺乏在地特色的思考。戴寧提案建請市府改善宣信公園遊具。獲17名議員連署。

現場查看遊具適合5歲到12歲遊玩，遊具以攀繩網及繩索為主只有座小溜滑梯，幼童要玩溜梯，一定要利用攀繩才能玩，對國小學童而言還可以攀爬使用，但對幼童而言十分不容易，一定要家長協助才能玩，家長抱著幼童跨過攀繩也隱藏被絆倒的危險。