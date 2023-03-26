快訊

宏都拉斯外交節略曝光 明列三大要求索近25億美元

腿部麻木、胃痛頻繁……心臟病年輕化5徵兆：非中老年人及肥胖者獨有

屏東公寓4年狂漲45%、比大樓還貴 房仲揭原因

公園遊具不親民 議員連署改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
小型溜滑梯要攀繩才能遊玩，對小幼童而言是不可能的任務。記者李宗祐／攝影
小型溜滑梯要攀繩才能遊玩，對小幼童而言是不可能的任務。記者李宗祐／攝影

嘉義市宣信公園今年2月剛設置好的兒童遊具，議員戴寧接到市民反應市府花費66萬元的新式遊具，幼童竟然無法遊玩，要家長抱著協助上溜滑梯，攀繩網及繩索搖晃過大，市府花了錢民眾卻沒辦法用，她提案要求改善。市府表示，將檢討改善。

戴寧在個人臉書上表示，今年2月嘉義市政府花費66萬餘元完成宣信公園新建的遊樂設施，當地居民反應設計不良，幼童使用不易，幼童無法遊玩，家長需要抱小孩上溜滑梯，攀繩網及繩索搖晃過大，市府花了錢民眾卻沒辦法用，都是因為施作前沒有與居民充分溝通，也缺乏在地特色的思考。戴寧提案建請市府改善宣信公園遊具。獲17名議員連署。

現場查看遊具適合5歲到12歲遊玩，遊具以攀繩網及繩索為主只有座小溜滑梯，幼童要玩溜梯，一定要利用攀繩才能玩，對國小學童而言還可以攀爬使用，但對幼童而言十分不容易，一定要家長協助才能玩，家長抱著幼童跨過攀繩也隱藏被絆倒的危險。

市府建設處公園管理科表示，當初規畫一公園一特色，宣信公園規畫是要讓兒童學習攀爬能力，遊具設施在今年農曆年前開放使用，畢竟遊具設施的目的是要讓市民感到安全又好玩，如今有市民反應幼童不容易操作使用的問題，會再檢討改善。

遊具適合５到１２歲兒童使用。記者李宗祐／攝影
遊具適合５到１２歲兒童使用。記者李宗祐／攝影
現場的攀繩網及繩索被市民批評空隙大且易搖晃。記者李宗祐／攝影
現場的攀繩網及繩索被市民批評空隙大且易搖晃。記者李宗祐／攝影
溜滑梯一定要利用攀繩上去玩。記者李宗祐／攝影
溜滑梯一定要利用攀繩上去玩。記者李宗祐／攝影
攀繩搭配溜滑梯希望能訓練幼童攀爬能力。記者李宗祐／攝影
攀繩搭配溜滑梯希望能訓練幼童攀爬能力。記者李宗祐／攝影
家長要抱著幼童才能玩溜滑梯。圖／翻攝戴寧臉書
家長要抱著幼童才能玩溜滑梯。圖／翻攝戴寧臉書

溜滑梯 嘉義 議員

延伸閱讀

古桃城山海鎮什家將館慶50年 逢春雨甘霖遶境祈福

利嘉千年老樟樹被「開膛破肚」 依然挺立成保育活教材

匯集60家老醫館嘉義市醫療文化特展開幕 黃敏惠：歡迎看展

繩索突斷裂！男玩高空彈跳「慘變自由落體」 奇蹟生還畫面瘋傳

相關新聞

南科聯外道路 路面改善

台南市南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣大道及西拉雅大道，長期因交通頻繁路面不平引民怨，工務局爭取近1億元經費進行道路改...

不敵千元禮券魅力 嘉縣兒少教育發展開戶人數激增1成

衛生福利部開辦兒少教育發展帳戶，幫助弱勢兒童存下第一桶金，嘉義縣有664名兒少符合資格，為鼓勵弱勢家庭儲蓄，縣府今年首度...

古桃城山海鎮什家將館慶50年 逢春雨甘霖遶境祈福

嘉義市無形文化保存團體「古桃城山海鎮什家將本舘」50周年舘慶，今早舉辦「山海將藝 薪傳五十」，嘉義市長黃敏惠為家將紅菱披...

嘉縣6所托育設施今年將營運 符合資格可申請補助

少子化問題日漸加劇，托育問題是年輕人不敢生育問題之一，嘉義縣3所公托只有36名額供不應求；縣長翁章梁今天出席寶寶爬行比賽...

台灣紅龜粿萬里一線牽 澳洲教授訪土庫商工如願嘗鮮

澳大利亞南澳省阿德雷德國際學院（Adelaide International school）總營運長Don Chen 及...

夢想成真！ 果醬男孩林韡勳英國奪世界果醬大賽金牌

出身台南柳營的「果醬男孩」林韡勳，前往英國參加世界果醬大賽，昨晚從全球數千件參賽作品中奪下1金2銅殊榮，也讓台灣果醬再次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦