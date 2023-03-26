公園遊具不親民 議員連署改善
嘉義市宣信公園今年2月剛設置好的兒童遊具，議員戴寧接到市民反應市府花費66萬元的新式遊具，幼童竟然無法遊玩，要家長抱著協助上溜滑梯，攀繩網及繩索搖晃過大，市府花了錢民眾卻沒辦法用，她提案要求改善。市府表示，將檢討改善。
戴寧在個人臉書上表示，今年2月嘉義市政府花費66萬餘元完成宣信公園新建的遊樂設施，當地居民反應設計不良，幼童使用不易，幼童無法遊玩，家長需要抱小孩上溜滑梯，攀繩網及繩索搖晃過大，市府花了錢民眾卻沒辦法用，都是因為施作前沒有與居民充分溝通，也缺乏在地特色的思考。戴寧提案建請市府改善宣信公園遊具。獲17名議員連署。
現場查看遊具適合5歲到12歲遊玩，遊具以攀繩網及繩索為主只有座小溜滑梯，幼童要玩溜梯，一定要利用攀繩才能玩，對國小學童而言還可以攀爬使用，但對幼童而言十分不容易，一定要家長協助才能玩，家長抱著幼童跨過攀繩也隱藏被絆倒的危險。
市府建設處公園管理科表示，當初規畫一公園一特色，宣信公園規畫是要讓兒童學習攀爬能力，遊具設施在今年農曆年前開放使用，畢竟遊具設施的目的是要讓市民感到安全又好玩，如今有市民反應幼童不容易操作使用的問題，會再檢討改善。
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