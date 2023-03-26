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不敵千元禮券魅力 嘉縣兒少教育發展開戶人數激增1成

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府祭出物資箱、千元禮券，鼓勵弱勢家庭為孩子開戶存錢。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府祭出物資箱、千元禮券，鼓勵弱勢家庭為孩子開戶存錢。圖／嘉義縣政府提供

衛生福利部開辦兒少教育發展帳戶，幫助弱勢兒童存下第一桶金，嘉義縣有664名兒少符合資格，為鼓勵弱勢家庭儲蓄，縣府今年首度祭出「穩定存錢一年可獲得全家千元禮券」，消息一出獲熱烈迴響，不到1個月就吸引79人申辦，開戶率由6成上升至7成，獲衛福部頒發績優獎項。

縣府社會局統計，今年有664人符合開戶資格，截止今年3月初，共有412名兒少申辦開戶，開戶率約6成；截至今天為止，開戶人數增加79人，共有491人申辦開戶，開戶率上升至7成，其中溪口鄉、朴子市及竹崎鄉開戶率高達9成以上，有明顯大幅提升。

社會局長張翠瑤表示，為鼓勵弱勢家庭每月穩定存錢，結合物資銀行提供愛心物資，今年是第2年發放，前年有207人獲得物資箱，去年下半年有285人獲得，由九華山地藏庵、鎵興國際股份公司董事長黎金生提供物資；今年再加碼發放全家千元禮券，大幅提升開戶率與存款率。

慈善團體協會理事長周信成說，希望更多家戶申請帳戶，為孩子們存下希望的第一桶金，提供白米、麵條、民生用品以及兒童清潔用品，組合為市價逾千元的物資箱，以貨車載往東石、布袋、民雄、溪口、大林、竹崎、梅山等地，為不便出門的民眾送貨上門。

張翠瑤表示，2016年1月1日後出生的中低收入戶兒童，或在兒少機構安置2年以上失依兒童，可由監護人申辦帳戶，每月選擇存入500、1000或1250元，政府將100%存入相同金額，年滿18歲即可使用這筆資產，若每月都存入1250元，18歲時最多能領出54萬元，可以安心就學、創業。

嘉義縣政府祭出物資箱、千元禮券，鼓勵弱勢家庭為孩子開戶存錢。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府祭出物資箱、千元禮券，鼓勵弱勢家庭為孩子開戶存錢。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府祭出物資箱、千元禮券，鼓勵弱勢家庭為孩子開戶存錢。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府祭出物資箱、千元禮券，鼓勵弱勢家庭為孩子開戶存錢。圖／嘉義縣政府提供

弱勢家庭 禮券 嘉義

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