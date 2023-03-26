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古桃城山海鎮什家將館慶50年 逢春雨甘霖遶境祈福

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
春雨綿綿中家將團威風凜凜遶境。圖／嘉義市政府提供
春雨綿綿中家將團威風凜凜遶境。圖／嘉義市政府提供

嘉義市無形文化保存團體「古桃城山海鎮什家將本舘」50周年舘慶，今早舉辦「山海將藝 薪傳五十」，嘉義市長黃敏惠為家將紅菱披甲、加冠賜金花為活動揭開序幕。黃敏惠表示，去年嘉義市舉行盛大的家將文化祭，寫下台灣家將文化空前紀錄，期待讓全世界看見家將的文化價值。

2021年2月登錄為嘉義市無形文化保存團體的「古桃城山海鎮什家將本舘」，於春雨綿綿中盛大舉行舘慶活動，蔡英文總統、副總統賴清德皆致電嘉賀。活動在稟香後，由堂主蕭湧達稟軍上馬，展開一連串踩街、展演活動，隊伍遶境嘉義市區為民眾收驚消災祈福，也將探舘嘉義6大門派。

黃敏惠市長表示，嘉義市素有「家將窟」的美譽，登錄為嘉義市無形文化保存團體的「古桃城山海鎮什家將本舘」成立以來，不斷為宏揚嘉義市家將文化努力，去年嘉義市舉行盛大的家將文化祭，寫下台灣家將文化空前紀錄，也讓家將文化發揚。期待家將這項在地的傳統藝術，透過傳播媒介、社群媒體和科技的傳遞，讓全世界看見家將的文化價值。

民政處長林家緯表示，山海鎮辦理50周年舘慶，藉由謁祖領匾以表飲水思源之情、並安排探舘嘉義6大門派，展現家將舘的共同推廣家將文化的用心。邀請來自台灣各地知名表演團隊，如國光儀隊、漢光儀隊、齊天戰鼓、呂長興龍獅、新莊刑部堂八將等一同慶贊，把家將文化的藝術層面展現得淋漓盡致，使家將文化及視覺感官體驗再次昇華，從純粹的宗教儀式轉而成為生活美學。

今日舉辦活動逢春雨甘霖，為大地帶來生機，家將團今天也將於九華山地藏庵為民眾收驚、驅穢、祈福，以宗教藝術為人民帶來心靈安定。

堂主蕭湧達表示，50周年舘慶不僅僅是家將展演，更希望民眾一次目睹各種台灣傳統民俗文化的風采，現場還有可愛造型氣球送給現場民眾。堂主蕭湧達強調，人生不一定有第二個50年，但希望台灣傳統的文化能藉由社會大眾的力量來推廣，得以代代相傳，延續無數個50年。

踩街隊伍嘉義市街頭遶境祈福。記者李宗祐／攝影
踩街隊伍嘉義市街頭遶境祈福。記者李宗祐／攝影
踩街隊伍嘉義市街頭遶境祈福。記者李宗祐／攝影
踩街隊伍嘉義市街頭遶境祈福。記者李宗祐／攝影
嘉義 市長黃敏惠為家將加冠賜金花。圖／嘉義市政府提供
嘉義 市長黃敏惠為家將加冠賜金花。圖／嘉義市政府提供
藝閣踩街隊伍。記者李宗祐／攝影
藝閣踩街隊伍。記者李宗祐／攝影
藝閣踩街隊伍。圖／嘉義市政府提供
藝閣踩街隊伍。圖／嘉義市政府提供

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