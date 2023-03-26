嘉縣6所托育設施今年將營運 符合資格可申請補助
少子化問題日漸加劇，托育問題是年輕人不敢生育問題之一，嘉義縣3所公托只有36名額供不應求；縣長翁章梁今天出席寶寶爬行比賽活動，也推廣托育政策，4所托育家園、2所托嬰中心今年將陸續營運，也提高生育津貼補助金額，生愈多領愈多，要讓年輕人敢生敢養。
縣長翁章梁說，少子化問題無法只靠津貼解決，需建構完善育兒環境，新港、竹崎、中埔、義竹托育家園及太保、民雄托嬰中心今年將陸續營運，即將新建托嬰中心還有中埔及布袋等地，共將增設9所公托設施，預計增加250名收托數量，希望在2025年將收托率提升至18至21%。
縣府社會處指出，嘉縣目前有2所私立托嬰中心，收托人數60人，縣府在大林、朴子、水上的3所公共托育家園，總收托36名嬰幼兒，目前都已額滿，相較全縣4614名嬰幼兒，收托量能不足，平均百名嬰幼兒中只有2名有入場資格。
社會局科長李淑韻說，公共托育家園每月收費1萬2千元，政府補助5千5百元以上，家長負擔不到6千5百元，符合中低收入戶每月補助7千5百元，低收入戶每月補助9千5百元，未領取育兒津貼或幼兒園就學補助的人都可申請，可備妥文件至嘉義縣居家托育服務中心申請，或電洽05-3707043。
社會局長張翠瑤表示，嘉縣今年生育補助增加，由每胎1萬2千元，提升至第1胎新生兒1萬2千元、第2胎新生兒2萬4千元、第3胎新生兒3萬6千元、第4胎以上10萬元；雙胞胎新生兒發給3萬6千元、3胞胎7萬2千元，生愈多補助愈多，要讓年輕人敢生敢養。
嘉義縣政府今天在縣立體育場舉辦親子趣味活動，有寶寶爬行比賽、抓周等活動，吸引320名嬰幼兒報名參加，在縣長翁章梁吹哨下，寶寶們奮力往前爬行；翁章梁也在致詞時介紹，縣府除增設平價公托家園、托嬰中心及親子館，也提供新生兒大禮包、育兒指導，還有弱勢家庭到宅坐月子服務，鼓勵大家踴躍申請。
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