台灣紅龜粿萬里一線牽 澳洲教授訪土庫商工如願嘗鮮

澳大利亞南澳省阿德雷德國際學院（Adelaide International school）總營運長Don Chen 及Peter Mickan 教授等一行人，昨天首度抵締結為姊妹校的雲林縣土庫商工參訪，受到師生熱歡迎，雙方除就走距交學等合作方進行研討，在澳方人員請求下，品嘗土商學生遠距教學所介紹的土庫古早味「紅龜粿」，感到新奇又好吃，讚不絕口。

土庫商工代理校長趙偉全指出，英文一直被視為職校弱勢一環，土庫商工推展跨國學習，強化學生外語能力，從5年多前透過管道和澳大利亞布里斯本摩頓灣中學締結為姊妹校，展開跨國教學合作，讓土商學生有機會出國遊學，後因疫情停止改為視訊教學，去年更獲教育部國教署補助「國外姊妹校推動線上教學計畫」，與澳大利亞阿德雷德國際學院視訊結盟簽訂MOU後，促成這次互訪交流。

經過4個月的行程準備及兩校師生多次的視訊課程交流後，阿德雷德國際學院（AIS）終於率團飛抵1萬公里之外的台灣雲林土庫商工參訪，展開首次的雙語課程合作發展會議，由代理校長趙偉全主持，土庫商工海外姊妹校計畫重要推手的退休校長何佩玲也應邀出席。

教學會議由土商英文老師胡鈞淇與商經科老師楊喬琍製作全英文的簡報，介紹土庫商工國際教育的發展願景，AIS總營運長Don Chen及Peter Mickan教授也提出未來兩校跨國合作的課程和展望，並土商也首次啟用多功能教室的新設備，由學生操作視訊和來自阿德雷德的學生線上交流，展現教學無國界。