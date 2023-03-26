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向陽花木易為春 南市美術班孩子的活靈活現

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市民德國中與立人國小美術班舉辦年度展，展現學生的學習成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市民德國中與立人國小美術班舉辦年度展，展現學生的學習成果。記者鄭惠仁／攝影

台南市北區民德國中與立人國小美術班正在市立文化中心舉辦「向陽美展」，民德國中校長趙克忠表示，聯展的題材多元，結合日常生活體驗及學生豐盛的想像力，件件作品活靈活現；立人國小校長王全興則說，參展作品主題環繞生活，從百工百業、民俗文化活動到環保議題，是難得的美之饗宴。

教育局表示，向陽美展是今年度美術藝才班成果展的首站，由北區立人國小、民德國中共同籌備、規畫、設計及布置，內容包括水墨、彩畫、設計、素描、版畫、複合媒材及立體作品等多元作品，呈現孩子純真視角下的繽紛世界，更展現學生獨樹一幟的創造力及想像力。其他學校美術藝才班成果展覽4月起於永康區、麻豆區、新市區及大新營區接續辦理，歡迎大家前往欣賞學生的精彩作品。

民德國中校長趙克中表示，該校美術藝才班課程內容除了基本技法外，還包括多元化的統整課程設計，如寫生、戶外踏查、藝術營隊、專題演講、藝術參訪學習及STEAM教育等，學習場域深入博物館、老街巷弄及藝文場館，從社區紋理到自然生態都是學習關注的焦點、靈感的泉源。這次聯展有別以往傳統的單一素材創作，多元題材的融入，結合日常生活體驗及學生豐盛的想像力，件件作品活靈活現，絕對讓觀眾們大開眼界。

立人國小校長王全興說，該校參展作品主題環繞生活，從辛苦的各行各業、獨具意義的民俗文化活動、台灣特有種及特色美食景點，到跨越時事、環保議題等，學生由師長引導，嘗試各種媒材的創作，如彩畫、設計、水墨、版畫、書法、陶藝及複合媒材，值得大家細細品味感受這場美的饗宴。向陽美展由55名學生創作，共展出206件作品，展期至4月9日。

台南市民德國中與立人國小美術班舉辦年度展，展現學生的學習成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市民德國中與立人國小美術班舉辦年度展，展現學生的學習成果。記者鄭惠仁／攝影

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