向陽花木易為春 南市美術班孩子的活靈活現

台南市北區民德國中與立人國小美術班正在市立文化中心舉辦「向陽美展」，民德國中校長趙克忠表示，聯展的題材多元，結合日常生活體驗及學生豐盛的想像力，件件作品活靈活現；立人國小校長王全興則說，參展作品主題環繞生活，從百工百業、民俗文化活動到環保議題，是難得的美之饗宴。

教育局表示，向陽美展是今年度美術藝才班成果展的首站，由北區立人國小、民德國中共同籌備、規畫、設計及布置，內容包括水墨、彩畫、設計、素描、版畫、複合媒材及立體作品等多元作品，呈現孩子純真視角下的繽紛世界，更展現學生獨樹一幟的創造力及想像力。其他學校美術藝才班成果展覽4月起於永康區、麻豆區、新市區及大新營區接續辦理，歡迎大家前往欣賞學生的精彩作品。

民德國中校長趙克中表示，該校美術藝才班課程內容除了基本技法外，還包括多元化的統整課程設計，如寫生、戶外踏查、藝術營隊、專題演講、藝術參訪學習及STEAM教育等，學習場域深入博物館、老街巷弄及藝文場館，從社區紋理到自然生態都是學習關注的焦點、靈感的泉源。這次聯展有別以往傳統的單一素材創作，多元題材的融入，結合日常生活體驗及學生豐盛的想像力，件件作品活靈活現，絕對讓觀眾們大開眼界。