夢想成真！ 果醬男孩林韡勳英國奪世界果醬大賽金牌

出身台南柳營的「果醬男孩」林韡勳，前往英國參加世界果醬大賽，昨晚從全球數千件參賽作品中奪下1金2銅殊榮，也讓台灣果醬再次在世界發光，站上國際舞台。

柳營區公所今上午披露喜訊。林韡勳是本月22日晚間8點飛往英國比賽會場英格蘭坎布里亞郡（彭里斯Penrith）達拉蔓莊園(Dalemain Mansion) ，參加一年一度的果醬界盛事，在當地25日晚間8點半擊敗來自世界各地將近數千個參賽品，贏得「世界柑橘類果醬大賽的使用酒類食材組別金牌」，另外也拿下2座銅牌，是全場矚目焦點。

林韡勳是柳營農會青農，以台南家鄉生產的豐富水果製作果醬獨特口感在網路闖出「果醬男孩」名號，上述比賽在英國湖區彭里斯小鎮舉辦15年，被稱為「果醬界的奧斯卡」，英國威爾斯親王、查理斯王子都曾品嚐過金獎得主的柑橘醬。

林韡勳這次以3種果醬口味參加比賽：茶金（紅玉紅茶威士忌金柑）、咖啡威士忌金柑和蜂蜜威士忌金柑，這是他第4次參賽，始終沒有奪金，但他依然不放棄，昨晚佳績揚名國際，更讓國際看到台灣在果醬柑橘實力。

柳營農會總幹事陳右欣及柳營區長陳玉惠說，半路出家的林韡勳，童年時奶奶製作的桑椹果醬和他在台灣當地水果農場探索，啟發了他成為果醬職人，不僅展現台灣農產品在國際市場上競爭力，更讓人看到青年農民對於農業的堅持與熱情。