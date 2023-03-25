打卡新地標！嘉縣百年木建築活化 蒜頭成豐講堂將開幕

嘉義縣六腳鄉成豐碾米廠座落在蒜頭老街上，編竹夾泥牆紀錄著近百年歲月痕跡，老闆黃權貴因鄰里困苦，善心讓大家賒帳，店內帳冊堆積如山，隨產業沒落、碾米廠關門，黃權貴仍心繫鄰里、盼保留碾米廠身影，向文化部申請老建築保存再生計畫，歷時3年多修復，新面貌將在3月28日正式亮相。

黃權貴說，碾米廠從1932年起歷經3代經營，直到1998年產業沒落歇業，因受創使人黃見教誨，常對困苦村民伸援手，讓大家賒帳、不主動催款，數年前偶然發現昔日帳冊，內心有所感觸，油然興起保存碾米廠決心，未來活化再利用，將由兒子黃子育接棒，盼為老屋賦予新生命。

黃子育說，成豐碾米廠屋齡超過90歲，有別於鄰近磚造商業式街屋，是日本大正時期住商混合的閩式建築，保留編竹夾泥牆、穿斗式屋架等特色，成立「成豐社區講堂」將配合六腳鄉公所、文史團體推動蒜頭街市文化發展，也提供公益空間展示產業歷史、文化研習、住宿體驗。

成豐碾米廠獲文化部老建築保存再生計畫45%補助額，約178萬元修繕經費，黃權貴委託雲林科技大學蘇明修教授主持規畫設計，歷經3年多修復，才將成豐碾米廠百年建築物修舊如舊、原汁原味重現建築樣貌，尤其是展示廳的牆面立柱，特別沿用逾90年老竹作為結構支撐。

黃權貴表示，成豐社區講堂主要分為3個空間，目前免費開放參觀，講堂明間為產業文化展示廳，右次間為榻榻米和室，洋式房將規畫為米庭民宿，左次間由春葵獨立書店及在地作家進駐；盼帶動更多六腳青年為蒜頭老街產業活化，更多資訊可搜尋臉書成豐社區講堂粉絲專頁。