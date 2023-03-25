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雲林古坑螢火蟲季倒數3周 6大套裝遊程搶先開放報名

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑螢火蟲季4月15日展開，今年螢況可能減少，不過多處秘境仍有機會見到「螢光」點點。圖／華山休閒農業區提供
雲林古坑螢火蟲季4月15日展開，今年螢況可能減少，不過多處秘境仍有機會見到「螢光」點點。圖／華山休閒農業區提供

雲林古坑有多處賞螢秘境，4、5月從淺山的華山村、樟湖村，到5、6月的中海拔草嶺村，加上可以觀星、俯瞰嘉南平原7縣市的高空夜景，是夏季旅遊好去處，縣府農業處4月15日至6月18日舉辦「漫遊螢林‧Light Yunlin」活動，推出6大套裝遊程，包含夜宿及生態旅遊、社區體驗等，前1000名參加者加贈特製閃燈、閃包等周邊，報名可至「漫遊螢林‧Light Yunlin」臉書粉絲專頁。

縣長張麗善說，今年螢火蟲季串聯在地產業、遊憩景點、生態體驗等活動，整合荷苞、華山、華南、桂林、朝陽（大埔社區）、樟湖及草嶺等7村特色資源推出深度遊程，並將各地食材入菜，有期間限定的「螢養餐食饗宴」，健康又養生。

農業處長魏勝德說，為維持賞螢體驗品質，每場賞螢活動至多30人，所有遊程均需預約報名，前1000名參加者可獲「螢林fun閃燈」及「螢林fun閃包」，打包帶走社區的農特產品，並享受DIY樂趣，詳細報名資訊可在「雲林螢火蟲季」粉專點選連結；另劍湖山度假大飯店、三好國際酒店、華山觀止虫二行館、東山租車等旅宿業者也聯盟推出賞螢方案。

魏勝德表示，極端氣候變遷影響之下，今年降雨量少，螢火蟲數量可能比往年少，不過這般現象也是生態教育重要的一環，藉由活動舉辦，民眾可進行生態觀察，也學習如何愛護環境。

賞螢務必遵守「4不1要」，1不干擾棲地2不捕捉螢火蟲3不喧嘩、保持安靜4不開閃光燈，避免強光直射，或可使用紅色玻璃紙包覆。

雲林古坑螢火蟲季4月15日展開，今年螢況可能減少，不過多處秘境仍有機會見到「螢光」點點。圖／華山休閒農業區提供
雲林古坑螢火蟲季4月15日展開，今年螢況可能減少，不過多處秘境仍有機會見到「螢光」點點。圖／華山休閒農業區提供
前1000名參加雲林古坑螢火蟲季套裝遊程的民眾，可獲獨家特製螢火蟲造型DIY閃燈。記者陳苡葳／攝影
前1000名參加雲林古坑螢火蟲季套裝遊程的民眾，可獲獨家特製螢火蟲造型DIY閃燈。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑螢火蟲季4月15日登場，縣府今天舉辦宣傳活動熱身。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑螢火蟲季4月15日登場，縣府今天舉辦宣傳活動熱身。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑螢火蟲季有6大套裝遊程，內含當地村落特色美食。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑螢火蟲季有6大套裝遊程，內含當地村落特色美食。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑螢火蟲季4月15日展開，今年螢況可能減少，不過多處秘境仍有機會見到「螢光」點點。圖／華山休閒農業區提供
雲林古坑螢火蟲季4月15日展開，今年螢況可能減少，不過多處秘境仍有機會見到「螢光」點點。圖／華山休閒農業區提供

賞螢 螢火蟲

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