雲林古坑螢火蟲季倒數3周 6大套裝遊程搶先開放報名

雲林古坑有多處賞螢秘境，4、5月從淺山的華山村、樟湖村，到5、6月的中海拔草嶺村，加上可以觀星、俯瞰嘉南平原7縣市的高空夜景，是夏季旅遊好去處，縣府農業處4月15日至6月18日舉辦「漫遊螢林‧Light Yunlin」活動，推出6大套裝遊程，包含夜宿及生態旅遊、社區體驗等，前1000名參加者加贈特製閃燈、閃包等周邊，報名可至「漫遊螢林‧Light Yunlin」臉書粉絲專頁。

縣長張麗善說，今年螢火蟲季串聯在地產業、遊憩景點、生態體驗等活動，整合荷苞、華山、華南、桂林、朝陽（大埔社區）、樟湖及草嶺等7村特色資源推出深度遊程，並將各地食材入菜，有期間限定的「螢養餐食饗宴」，健康又養生。

農業處長魏勝德說，為維持賞螢體驗品質，每場賞螢活動至多30人，所有遊程均需預約報名，前1000名參加者可獲「螢林fun閃燈」及「螢林fun閃包」，打包帶走社區的農特產品，並享受DIY樂趣，詳細報名資訊可在「雲林螢火蟲季」粉專點選連結；另劍湖山度假大飯店、三好國際酒店、華山觀止虫二行館、東山租車等旅宿業者也聯盟推出賞螢方案。

魏勝德表示，極端氣候變遷影響之下，今年降雨量少，螢火蟲數量可能比往年少，不過這般現象也是生態教育重要的一環，藉由活動舉辦，民眾可進行生態觀察，也學習如何愛護環境。