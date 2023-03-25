逼幼兒「吐了再吃回去」！台南幼保員慘了 托嬰中心也被解除準公托

台南市某托嬰中心發生托育人員不當照顧幼兒情事，社會局昨天派員調查後確有不當照顧幼兒情形，依法裁處托嬰中心20萬元、托育人員6萬元罰金，社會局也終止與該中心準公共托育服務合作契約，後續將協助家長轉托至其他托育資源，以維護其送托權益。

社會局表示，經檢視監視錄像後，發現該名托育人員確有對其所照顧的幼兒有「吐了又再餵飯」及「罰站」等不當照顧行為，違反兒權法第49條，社會局依法除裁處6萬元罰鍰外，另將函請托嬰中心立即停止其職務並終止勞動契約，同時命該托育人員2年內不得於兒少褔利機構擔任工作人員，社會局也通報衛生褔利部托育整合服務系統不適任托育人員列管註記，確實保障兒童權益。

因該托嬰中心未善盡人員監督管理責任，有妨害兒童身心健康之情形，違反兒權法第83條規定，依法裁處托嬰中心新台幣20萬元罰鍰，命其一個月內限期改善；另經查該托嬰中心主管人員經常性未到班服務，依兒少權法第83條第5款規定，命其限期改善。

社會局指出，該托嬰中心於簽定準公共服務契約期間違反相關規定，社會局已要求限期改善達2次以上，自26日起將終止與該托嬰中心合作契約，依規定該中心自終止日起2年內不得再提出簽約申請；社會局後續將協助家長媒合鄰近符合準公資格的托嬰中心或居家托育人員，以維護送托家長的權益。

社會局提醒民眾發現疑似兒少虐待，可善用「育兒安心LINE照顧」LINE@官方帳號 (LINE ID:@329ymndd)、113保護專線、110報案，或上衛生褔利部關懷e起來等方式通報，通報者資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。