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全國技能競賽南區賽勞動部雲嘉南分署30金 蟬聯第一

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全國技能競賽南區賽勞動部雲嘉南分署30金 ，蟬聯第一。圖／雲嘉南分署提供
全國技能競賽南區賽勞動部雲嘉南分署30金 ，蟬聯第一。圖／雲嘉南分署提供

第53屆全國技能競賽北、中、南分區賽成績今天公布，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署訓練的選手贏得30金、37銀、28銅牌蟬聯第一。漆作裝潢職類更包辦前5名。其中第三年參賽漆作裝潢金牌葉欣宜，為奪得前三名保送國立科大，賽前住宿分署密集訓練，更不惜休學準備比賽，接下來將更努力備賽7月全國賽，續爭國手資格參加國際賽。

19歲的葉欣宜奪牌動機遠比其他選手強烈，單親家庭家中經濟倚賴母親佃農收入，國、高中假日與寒暑假常打工幫忙家計。高二時得知技能競賽成績能保送國立科大，考量家計想把握這個難得機會，便積極投入參賽，上一屆就曾問鼎全國賽，卻因手指受傷及過於緊張，僅勉強完成作品，未取得任何名次，今年捲土重來，休學完全投入競賽，充分展現懷抱希望、永不放棄的賽作拚勁精神。

葉欣宜表示，參賽過程遠比預想艱難，因就讀的高中近年來無培育漆作職類選手，校內無練習的場域及設備，所幸林裕強職訓師協助解決設備問題，還在賽程空餘時間讓她及其他選手，跟著裝潢工班累積實戰經驗。她說，雖競賽過程很辛苦，每天需站立練習超過12小時，雙手還因時常沾滿漆料而變得粗糙、脫皮，但她有必勝的決心及動機，感謝師長及其他選手的鼓勵及協助，還有家人無私支持，希望今年全國賽能前三名，順利保送國立科大。

雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，競賽期間到場為選手加油，勉勵選手們保持平常心沉著應戰，也感謝職訓師對於培育國家技職人才的付出。分區賽各職類前5名的優勝選手可參加7月全國賽，全國賽前3名選手還能憑成績保送國立科大，近年企業逐漸重視技術人才，學一技之長已成年輕人的熱門選擇，更有助於職涯發展。

劉邦棟表示，本屆南區共60個職類1053選手參賽，南分署奪牌數蟬聯第一，奪金職類有漆作裝潢、建築舖面、汽車板金、造園景觀、模具、CNC車床及西點製作等23個職類，南分署的優異表現，不僅是選手與職訓師們犧牲假日與休息時間共同努力的成果，更是對雲嘉南分署培育人才成果的肯定。

全國技能競賽南區賽勞動部雲嘉南分署30金 ，漆作裝潢葉欣宜拚保送國立科大續爭國手資格。圖／雲嘉南分署提供
全國技能競賽南區賽勞動部雲嘉南分署30金 ，漆作裝潢葉欣宜拚保送國立科大續爭國手資格。圖／雲嘉南分署提供
全國技能競賽南區賽勞動部雲嘉南分署30金 ，蟬聯第一。圖／雲嘉南分署提供
全國技能競賽南區賽勞動部雲嘉南分署30金 ，蟬聯第一。圖／雲嘉南分署提供

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