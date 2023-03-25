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竹子缺水！夏季卻「落葉紛飛」 古坑筍農苦惱產況

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑地區的竹子因缺水葉片呈淺褐色，現在往山邊竹林望去，遠看似有一種置身日本欣賞落羽松景致的錯覺。圖／樟湖村長廖永樹提供
雲林古坑地區的竹子因缺水葉片呈淺褐色，現在往山邊竹林望去，遠看似有一種置身日本欣賞落羽松景致的錯覺。圖／樟湖村長廖永樹提供

雲林古坑地區久旱未雨，山區溪流幾近乾涸，過半茶園無山泉水能施灌，近8成茶樹乾渴；今天筍農也反映，竹子最近頻頻落葉，部分出現枯萎情形，恐怕也難逃旱災，焦急若像茶樹一樣枯死，就算有天災補助，也不足補償付出的成本；縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人今至竹林現勘，縣府隨即函請農委會建議啟動天然災害現金救助。

雲林縣竹筍種植面積共3622.29公頃，以古坑鄉2939.77公頃最多，其次斗南、斗六、林內及大埤等鄉鎮也有種植；但從去年底至目前，雲林縣已多月未降大雨，乾旱造成多種作物乾枯、生長停滯甚至枯死。

竹子因缺水葉片呈淺褐色，現在往山邊竹林望去，遠看似有一種置身日本欣賞落羽松景致的錯覺，事實上筍農內心在淌血；樟湖村長廖永樹說，竹子生長期若無充足水源施灌，生命周期就像茶樹一樣，乾渴至最嚴重可能枯死。

古坑竹筍產量占全台40至50％，產地之一的大埔社區理事長張和賢說，竹筍產季約在6至10月，現在距離端午節還有2個多月，原本此時應產生大片落葉，但受乾旱影響甚鉅，最近才進入發芽期，產期整個往後，產季會縮短，他預估可能減產2成以上，若一直未降雨，甚至會達3成。

減產是否可能會吃不到竹筍，張和賢說，產量會萎縮，不過不至於吃不到，而價格可能因此有微幅波動，以往盤商至產地收購的價格約每公斤10至14元，今年預期每公斤多2元左右。

張麗善、林慧如今與縣府農業處長魏勝德、古坑鄉民代表會主席鄭和義等人，邀集農業改良場單位人員至古坑地區竹林現勘；農改場人員表示，竹筍約在5、6月發筍，7月進入產季，目前尚無法判定是否與雨水有關，認為6、7月觀察實際產量及影響再判定損失比例。

張麗善指出，竹子嚴重落葉、枯萎讓筍農痛苦萬分，希望農委會不要故步自封，等到全軍覆沒才重視；對於農改場說法，林慧如、鄭和義及縣議員賴明源等人齊聲表達「古坑人沒辦法接受！」旱災影響之大，農民卻沒有保障，呼籲中央苦民所苦，放寬救助標準、提高金額；縣府農業處勘後已函請農委會建議救助每公頃4萬1000元。

雲林縣長張麗善（前中）、古坑鄉長林慧如（前左三）等人今至古坑鄉的竹林現勘受影響狀況。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前中）、古坑鄉長林慧如（前左三）等人今至古坑鄉的竹林現勘受影響狀況。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑地區久旱未雨，大片竹林最近頻頻落葉，部分更出現枯萎情形。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑地區久旱未雨，大片竹林最近頻頻落葉，部分更出現枯萎情形。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑地區久旱未雨，筍農反映竹子最近頻頻落葉，部分出現枯萎情形，恐怕也難逃旱災，焦急若像茶樹一樣枯死，心血都將「去了了」。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑地區久旱未雨，筍農反映竹子最近頻頻落葉，部分出現枯萎情形，恐怕也難逃旱災，焦急若像茶樹一樣枯死，心血都將「去了了」。記者陳苡葳／攝影

古坑 張麗善 農委會

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