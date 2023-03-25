匯集60家老醫館嘉義市醫療文化特展開幕 黃敏惠：歡迎看展

匯集嘉義市60家老醫館資料，描繪嘉市醫療史的「咱來看醫生-嘉義市近代醫療文化特展」，上午在市立博物館開幕，市長黃敏惠說，「醫者、醫館、城市」三大核心規畫展區，展現嘉市近代醫療文化特殊性，感謝醫護人員守護市民健康，讓嘉市成為健康幸福城市。

嘉市醫療資源充沛，醫生館林立，醫事人員密度及每萬人口總病床數全台第一，為突顯獨步全台醫療城市，文化局2018年起委託台灣圖書室文化協會啟動「老醫館故事撰寫計畫」，透過資料蒐集與田野調查，盤整60間老醫館，讓醫館建築、物件及故事成型。

特展由「阮劇團」以《回望醫者町：嘉義市》短劇演出揭幕，嘉市木業經濟帶動發展，聚集公共衛生與醫療資源，日治時期醫生館百間以上，1895年成立最早公共醫療設施「嘉義支廳診斷所」(嘉義醫院前身)，醫療環境與政策影響，許多優秀青年選擇從醫返鄉執業。

「芳來齒科醫院」黃芳來醫師、「英安堂醫院」陳宗惠醫師、嘉義地區賴氏家族賴尚遜醫師等，還有不少外地醫師與外籍醫師落腳嘉市，如彰化出身、取得京都帝大醫學博士黃文陶醫師，1933年從西螺到嘉義開設「上池醫院」、出身台南書香世家前嘉市長許世賢，在日本取得博士後，與夫婿張進通回嘉開設「順天堂醫院」。