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匯集60家老醫館嘉義市醫療文化特展開幕 黃敏惠：歡迎看展

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
匯集嘉義市60家老醫館資料，描繪嘉市醫療史的「咱來看醫生-嘉義市近代醫療文化特展」，上午在市立博物館開幕，市長黃敏惠主持開幕參觀。圖／嘉市府提供
匯集嘉義市60家老醫館資料，描繪嘉市醫療史的「咱來看醫生-嘉義市近代醫療文化特展」，上午在市立博物館開幕，市長黃敏惠主持開幕參觀。圖／嘉市府提供

匯集嘉義市60家老醫館資料，描繪嘉市醫療史的「咱來看醫生-嘉義市近代醫療文化特展」，上午在市立博物館開幕，市長黃敏惠說，「醫者、醫館、城市」三大核心規畫展區，展現嘉市近代醫療文化特殊性，感謝醫護人員守護市民健康，讓嘉市成為健康幸福城市。

嘉市醫療資源充沛，醫生館林立，醫事人員密度及每萬人口總病床數全台第一，為突顯獨步全台醫療城市，文化局2018年起委託台灣圖書室文化協會啟動「老醫館故事撰寫計畫」，透過資料蒐集與田野調查，盤整60間老醫館，讓醫館建築、物件及故事成型。

特展由「阮劇團」以《回望醫者町：嘉義市》短劇演出揭幕，嘉市木業經濟帶動發展，聚集公共衛生與醫療資源，日治時期醫生館百間以上，1895年成立最早公共醫療設施「嘉義支廳診斷所」(嘉義醫院前身)，醫療環境與政策影響，許多優秀青年選擇從醫返鄉執業。

「芳來齒科醫院」黃芳來醫師、「英安堂醫院」陳宗惠醫師、嘉義地區賴氏家族賴尚遜醫師等，還有不少外地醫師與外籍醫師落腳嘉市，如彰化出身、取得京都帝大醫學博士黃文陶醫師，1933年從西螺到嘉義開設「上池醫院」、出身台南書香世家前嘉市長許世賢，在日本取得博士後，與夫婿張進通回嘉開設「順天堂醫院」。

展場內規畫三大核心，從醫者到醫館再到城市，展現嘉市近代醫療文化特殊性。特別近幾年全球歷經疫情考驗，突顯醫護人員辛勞重要。「醫者不僅照顧你我健康，更是促進社會進步基石！」黃敏惠說，嘉市許多前輩醫師生活經歷與作為影響嘉市發展，從醫學、文學、政治都留下他們身影，嘉義高中有醫科搖籃美稱，醫生館林立聚群承載醫療文化、空間、故事，共同守護城市健康、居民平安，是台灣近代基層醫療文化縮影。

匯集嘉義市60家老醫館資料，描繪嘉市醫療史的「咱來看醫生-嘉義市近代醫療文化特展」，上午在市立博物館開幕，市長黃敏惠（右四）主持開幕參觀。圖／嘉市府提供
匯集嘉義市60家老醫館資料，描繪嘉市醫療史的「咱來看醫生-嘉義市近代醫療文化特展」，上午在市立博物館開幕，市長黃敏惠（右四）主持開幕參觀。圖／嘉市府提供
匯集嘉義市60家老醫館資料，描繪嘉市醫療史的「咱來看醫生-嘉義市近代醫療文化特展」，上午在市立博物館開幕，市長黃敏惠主持開幕參觀。圖／嘉市府提供
匯集嘉義市60家老醫館資料，描繪嘉市醫療史的「咱來看醫生-嘉義市近代醫療文化特展」，上午在市立博物館開幕，市長黃敏惠主持開幕參觀。圖／嘉市府提供
匯集嘉義市60家老醫館資料，描繪嘉市醫療史的「咱來看醫生-嘉義市近代醫療文化特展」，上午在市立博物館開幕。圖／嘉市府提供
匯集嘉義市60家老醫館資料，描繪嘉市醫療史的「咱來看醫生-嘉義市近代醫療文化特展」，上午在市立博物館開幕。圖／嘉市府提供

嘉義 醫師 醫學

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