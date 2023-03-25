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台南西港金砂里花旗木春爛漫 黃偉哲推薦樹下浪漫告白

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南西港金砂里花旗木春天盛開，市長黃偉哲推薦大家來樹下浪漫告白。記者周宗禎／攝影
台南西港金砂里花旗木春天盛開，市長黃偉哲推薦大家來樹下浪漫告白。記者周宗禎／攝影

台南市西港區金砂里花旗木步道正值盛開花季，浪漫粉色大道搭配波斯菊花海，吸引許多民眾及攝影師賞花拍照，今明兩天配合設置美食餐車、文創攤商及表演，邀請大家感受大自然的療癒魅力。

市長黃偉哲今早到花旗木步道，與民眾欣賞今年花旗木開花盛況。黃偉哲表示，西港金砂社區花旗木名聲響亮，許多市民與外地民眾都知道，今年花旗木的花況非常好，讓人賞心悅目，在這麼漂亮的樹下，相信不管是告白、求婚，都很適合，歡迎天下有情人、有心人一同前來感受花旗木的浪漫。立委郭國文、議員蔡蘇秋金、方一峰、陳昆和、蔡秋蘭也到場致意。

西港區公所配合推出今日限定快閃活動，民眾與花旗木打卡拍照上傳臉書或IG，可兌換限量小禮物。花旗木俗稱熱帶櫻花，花期長達1個半月，盛開時整棵樹如同櫻花樹般非常美麗。

台南西港金砂里花旗木盛開，你吸引許多遊客。記者周宗禎／攝影
台南西港金砂里花旗木盛開，你吸引許多遊客。記者周宗禎／攝影
台南西港金砂里花旗木盛開，你吸引許多遊客。記者周宗禎／攝影
台南西港金砂里花旗木盛開，你吸引許多遊客。記者周宗禎／攝影
台南西港金砂里花旗木春天盛開，市長黃偉哲推薦大家來樹下浪漫告白。記者周宗禎／攝影
台南西港金砂里花旗木春天盛開，市長黃偉哲推薦大家來樹下浪漫告白。記者周宗禎／攝影
台南西港金砂里花旗木春天盛開，市長黃偉哲推薦大家來樹下浪漫告白。記者周宗禎／攝影
台南西港金砂里花旗木春天盛開，市長黃偉哲推薦大家來樹下浪漫告白。記者周宗禎／攝影
台南西港金砂里花旗木盛開，你吸引許多遊客。記者周宗禎／攝影
台南西港金砂里花旗木盛開，你吸引許多遊客。記者周宗禎／攝影

花旗木 黃偉哲 櫻花

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