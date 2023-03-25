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南科主幹道西拉雅大道宣布月底完全改善 提升路口安全

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科主幹道西拉雅大道宣布路口月底完成改善 ，提升安全。記者周宗禎／翻攝
南科主幹道西拉雅大道宣布路口月底完成改善 ，提升安全。記者周宗禎／翻攝

台南南科特定區聯外道路目加溜灣大道、西拉雅大道因為長期路不平引發民怨。市府爭取到近1億元改善兩條道路，目加溜灣大道去年6月就完工；西拉雅大道延宕至今才要完成路平改善。台南市政府工務局表示，因配合台電161KV山上到三抱竹管線布設工程，加上交叉的陽光大道、善新大道路口「配合地方意見」將調整號誌標線劃設，預計月底前全部完善、提升道路品質。

善化區目加溜灣大道長2.5公里、寬25公尺，新市區西拉雅大道是來往南科、特定區L、M區及周邊社區主要聯絡道，長度2.6公里、寬50公尺。市府為回應民怨提升南科L、M區等地聯外道路目加溜灣與西拉雅大道品質，向中央爭取營建署前瞻計畫經費3950萬及6200萬元，進行基底層、道路、排水系統及人行環境改善。

工務局表示，這兩條大道都加強鋪面耐久性，平坦美觀，更用「人本交通」設計概念，大大提升路口優化的人行空間環境，同時調整號誌標線劃設，維護用路人與通學路徑的安全。

南科 台南

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