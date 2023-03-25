南科主幹道西拉雅大道宣布月底完全改善 提升路口安全
台南市南科特定區聯外道路目加溜灣大道、西拉雅大道因為長期路不平引發民怨。市府爭取到近1億元改善兩條道路，目加溜灣大道去年6月就完工；西拉雅大道延宕至今才要完成路平改善。台南市政府工務局表示，因配合台電161KV山上到三抱竹管線布設工程，加上交叉的陽光大道、善新大道路口「配合地方意見」將調整號誌標線劃設，預計月底前全部完善、提升道路品質。
善化區目加溜灣大道長2.5公里、寬25公尺，新市區西拉雅大道是來往南科、特定區L、M區及周邊社區主要聯絡道，長度2.6公里、寬50公尺。市府為回應民怨提升南科L、M區等地聯外道路目加溜灣與西拉雅大道品質，向中央爭取營建署前瞻計畫經費3950萬及6200萬元，進行基底層、道路、排水系統及人行環境改善。
工務局表示，這兩條大道都加強鋪面耐久性，平坦美觀，更用「人本交通」設計概念，大大提升路口優化的人行空間環境，同時調整號誌標線劃設，維護用路人與通學路徑的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言