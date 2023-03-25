斥資1億元 南科特定區2聯外道路完成路平
南科特定區聯外道路的目加溜灣大道及西拉雅大道車水馬龍，台南市政府爭取新台幣1億元，陸續完成路平改善，也加強鋪面耐久美觀，提升人車空間環境品質。
台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，目加溜灣大道及西拉雅大道，是南科特定區L區、M區聯外道路，長期交通頻繁造成路面不平，市府爭取1億元經費進行道路改善工程。
工務局表示，目加溜灣大道去年6月完成路平，西拉雅大道因配合台電161KV山上到三抱竹管線布設工程，如今也完成路平改善；兩條幹道更加強鋪面耐久美觀，且調整號誌標線劃設，維護用路人與通學路徑安全。
善化區目加溜灣大道長度2.5公里，寬25公尺，新市區西拉雅大道長度2.6公里，寬50公尺，這兩條幹道都是南科特定區重要聯外道路；路平改善後，和西拉雅大道交叉的陽光大道及善新大道路口，預定3月底完成號誌標線調整劃設。
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