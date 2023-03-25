慘！ 大阿里山茶區久旱不雨 茶樹枯難吐芽 春茶採收腰斬

嘉義縣山區乾旱季加上不雨，溪水盡乾枯，茶園缺水灌溉，嚴重影響大阿里山茶區春茶吐芽，部分茶園已乾枯、春芽難吐；茶農說，春茶產期到上市至少延後一個月，只盼明天起要下雨，目前初估今年春茶採收產量已大減半。

梅山鄉太和村茶農簡仲賢表示，今年乾旱情況較特別，從去年秋天降雨量就少很多，近三周溪水水量幾乎見底，大家雖分開澆灌，一周澆三次，但一個月下來，真的太乾旱，大家都撐不住，甚至傳出搶水情況。

簡仲賢說，春芽吐很少、又小，恐怕今年產量會採收不到往年的一半，現在真的只能盼明天起能快下雨解渴，山區茶樹真的已經乾旱，渴到快不行了。

竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，今年遇閏二月，春茶產期會略微延遲，但加上一個月沒有雨水，估計春茶產期到上市會再延後一個月，3月是春茶吐新芽關鍵期，缺水導致芽很難吐，雖有吐出一點，但都偏小，茶農們都很難過。

梅山瑞里茶農表示，部分茶農目前有開始從低海拔採收金萱茶到高海拔，但也明顯有感覺到收成大減半，最糟的是接下來的清心烏龍採收，遇春芽難吐芽，春茶產量恐怕難過半。

嘉縣府農業處指出，乾旱缺水超過茶樹可以忍耐極限，持續乾旱導致旱害情形發生，可就近通報公所農業課，啟動天然災害救助作業；番路鄉公所已提報茶葉災情，受損面積達40％，目前初估無收穫面積至少64公頃以上，將全面清查。