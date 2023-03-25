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C肝辦公室降級 嘉縣C肝村民憂 衛生局：沒影響

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
C肝辦降級，嘉義縣C肝盛行區民眾憂篩檢量能變慢，要達到2年後消除C肝恐很難，將淪為口號。記者呂慧瑜／攝影
C肝辦降級，嘉義縣C肝盛行區民眾憂篩檢量能變慢，要達到2年後消除C肝恐很難，將淪為口號。記者呂慧瑜／攝影

2025年消除C肝是國家重要醫療政策，卻傳出撤除C肝辦公室，降級衛福部三級單位。嘉義縣是C肝盛行區，高盛行率的義竹、六腳Ｃ肝村，民眾憂心是否不被重視，甚至補助篩檢預算拿掉？要達到2年後消除C肝恐很難，政策將淪為口號。

嘉義縣衛生局表示，以前是衛生局到地方大量篩檢，現在是回到常規由醫療機構篩檢，國健署仍是在篩檢的，篩檢到一樣做治療，是都沒影響的，目前衛生局還是持續做篩檢，鼓勵民眾治療。

嘉義縣被稱為「C肝村」的六腳及義竹鄉民眾，憂心降級後是否沒補助經費，是否會影響篩檢量能變慢，甚至要預約排隊的可能性？ㄧ名6旬林姓婦人則說，預計2年後消除C肝恐很難，政策將淪為口號。

國健署表示，國家消除C肝辦公室已完成階段性任務，回歸體制，於國健署成立「B、C型肝炎防治辦公室」，預估2025年減少國內8成的C肝病人，迄今B、C型肝炎篩檢人數已累計超過471萬人，其中確診為慢性C型肝炎的病人接受口服新藥治療超過14萬人，預計將再治療6.5萬人就可達標。

嘉義縣醫師公會理事長徐超群表示，C肝在雲嘉南部盛行率都蠻高，一直是重要議題，雖轉移到國健署下的單位，但做的事情及經費應該都是一樣的，且原B、C肝檢驗經費也是國健署編列預算在做，他認為，不會有很大影響。

依2022年嘉義縣衛生局長期篩檢資料分析，C肝陽性率14.4%，高於台灣4至5%。衛生局表示，嘉縣被列為C肝高風險區，提高篩檢、診斷及治療，是消滅C肝唯一辦法，目前縣內有15家醫療院所提供C肝全口服新藥服務。

國健署持續提供45至79歲（原住民提早到40歲）民眾終身一次B、C型肝炎免費檢查；衛生局指出，口服C肝抗病毒藥物只要2至3個月，治癒率高達98%，副作用低，籲鄉親把握治療時機，遠離肝癌危害。

C肝 衛生局 國健署

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