斥資1億 南科目加溜灣、西拉雅大道完成路平兼行人道優化

南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣大道及西拉雅大道，長期因交通頻繁造成路面不平引發民怨。台南市工務局爭取近1億元經費進行2條道路改善工程，目加溜灣大道去年6月完成路平，西拉雅大道因配合台電161KV山上到三抱竹管線布設工程，也完成路平改善，並提升路口優化的人行空間環境，調整號誌標線的劃設，維護用路人與通學路徑的安全。

市府表示，南科發展已成為台南市重要經濟城鎮，道路開闢與品質提升更是經濟發展不可或缺的主要條件。其中為提升重要聯外道路目加溜灣與西拉雅大道的道路品質，經積極向中央爭取，終獲營建署前瞻計畫核定經費3950萬及6200萬元，一次性推動善化區目加溜灣大道及新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程，進行基底層、道路、排水系統及人行環境改善。

工務局指出，善化區目加溜灣大道長度2.5公里、寬25公尺，去年6月底完工；新市區西拉雅大道是來往南科、特定區L、M區及周邊社區的主要聯絡道，長度2.6公里、寬50公尺，因配合台電161KV山上至三竹管線布設明挖工程，西拉雅大道改善工程開工時，先就台19甲線跨西拉雅陸橋段道路刨鋪，及省道路口行人與自行車空間進行改善。

待台電西拉雅陸橋至台1線段初步工程完竣後，在地方及施工團隊合力積極配合下，立即採夜間施工進行台19甲線路口段道路鋪設瀝青，今年初完工並開放通車；另外，與西拉雅大道交叉的陽光大道及善新大道路口，因配合地方意見將調整號誌標線劃設，以加強維護人行安全，預計3月底前可以全部完善提升道路品質。