快訊

影／最新！狒狒現蹤楊梅富岡運動公園 民眾錄影PO網

半導體黃金法則「摩爾定律」發明人！英特爾共同創辦人摩爾逝世

解放軍登台難度增加 消波塊、蚵棚比地雷更護國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

久旱祈雨！阿里山林鐵起終點兩座「上帝公」明搭小火車會香山巡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵小火車對高岳車站。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵小火車對高岳車站。圖／阿里山林鐵及文資處提供

久旱不雨，嘉義市阿里山森林鐵路起點的嘉邑北門上帝廟，明天清晨近百信眾發炮恭請主神北極玄天上帝起駕，搭乘遊覽車前往林鐵終點的阿里山國家森林遊樂區受鎮宮，會香祝壽，接著搭載林鐵小火車專車到對高岳車站，山巡祈福，祈求早日普降甘霖，解除旱象。

今年阿里山林鐵將全線通車，目前值阿里山遊樂區花季，遭逢大旱，阿里山林鐵及文資處協助安排林鐵起站終點兩座廟上帝公，在阿里山遊樂區舉辦法會祈雨，祈求森林鐵路行車安全，園區人員、遊客平安快樂。

北門上帝廟副主委王廣禮說，上帝廟元旦圓滿完成「安龍謝土祈安三朝清醮」聖事，明天上帝廟主委賴堃樑、阿里山林鐵及文資處、阿里山受鎮宮、嘉義林區管理處代表暨隨行百位信眾，嘉邑北門上帝廟人員特別在對高岳月台搭設三川案桌，安排北管演奏，恭請兩宮玄天上帝暨護法神將登座。

信眾將以隆重祈福儀軌，恭向護國神山玉山、玄天上帝朝拜，祈求福佑「風調雨順、國泰民安、旱象解除，森林鐵路行車安全，園區所有人員平安，遊客旅遊快樂盡興」。

王廣禮說，明天宗教活動首創阿里山森林鐵路起點的上帝公，與阿里山頂的上帝公，連袂搭乘阿里山森林小火車山巡對高岳，朝拜玉山護國神山祈福紀錄，嘉邑北門上帝廟信眾迎上帝公神尊，分別搭遊覽車、接駁車、森林小火車等三種交通工具會香山巡。

阿里山林鐵路起點嘉邑北門上帝廟(下)明天清晨與林鐵路終點阿里山遊樂區受鎮宮(上)，山巡祈福，祈求早日普降甘霖，解除旱象。圖／取自上帝廟、受鎮宮官網
阿里山林鐵路起點嘉邑北門上帝廟(下)明天清晨與林鐵路終點阿里山遊樂區受鎮宮(上)，山巡祈福，祈求早日普降甘霖，解除旱象。圖／取自上帝廟、受鎮宮官網

阿里山 森林鐵路 北門

延伸閱讀

阿里山櫻王將盛開 週末迎1.2萬遊客入園賞花

2023阿里山花季 櫻王染井吉野櫻進入3月下旬盛開期

山區乾旱不雨！阿里山螢火蟲季晚2周才現跡 螢光量大減

嘉義市大北門文化觀光商圈停車問題有解 民營停車場5月啟用營運

相關新聞

台南老人健保補助案 藍綠互嗆

台南市議會昨審查社會局提案「老人健保補助費」14億多元，民進黨團認為，市府整體財政狀況逐漸健全，社福也應比照六都，落實6...

C肝辦公室降級 嘉縣C肝村民憂 衛生局：沒影響

2025年消除C肝是國家重要醫療政策，卻傳出撤除C肝辦公室，降級衛福部三級單位。嘉義縣是C肝盛行區，高盛行率的義竹、六腳...

久旱祈雨！阿里山林鐵起終點兩座「上帝公」明搭小火車會香山巡

久旱不雨，嘉義市阿里山森林鐵路起點的嘉邑北門上帝廟，明天清晨近百信眾發炮恭請主神北極玄上帝起駕，搭乘遊覽車前往林鐵終點的...

兒童節兼慶生 雲林斗六膨鼠公園好好玩

兒童節將至，雲林縣斗六市公所慶祝兒童節及膨鼠森林公園開幕周年，除在當天有膨鼠森林市集店家消費優惠、各項表演，市長林聖爵昨...

民代帶幼兒進議場 她提當年綠委提案被藍稱「奇怪」

國民黨台南市議員李中岑昨天帶女兒進議會，遭綠議員嗆「議事規則有說可以帶小孩進場嗎？」 綠今亡羊補牢提案議場可攜兒女，時代...

芒果產區嚴重缺水 台南市爭取水利署補助水車載水澆灌

今年因久旱不雨導致灌溉水短缺，影響台南玉井、楠西、左鎮及南化山區芒果產業，市長黃偉哲相當關心缺水影響，指派副秘書長邱忠川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦