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久旱祈雨！阿里山林鐵起終點兩座「上帝公」明搭小火車會香山巡
久旱不雨，嘉義市阿里山森林鐵路起點的嘉邑北門上帝廟，明天清晨近百信眾發炮恭請主神北極玄天上帝起駕，搭乘遊覽車前往林鐵終點的阿里山國家森林遊樂區受鎮宮，會香祝壽，接著搭載林鐵小火車專車到對高岳車站，山巡祈福，祈求早日普降甘霖，解除旱象。
今年阿里山林鐵將全線通車，目前值阿里山遊樂區花季，遭逢大旱，阿里山林鐵及文資處協助安排林鐵起站終點兩座廟上帝公，在阿里山遊樂區舉辦法會祈雨，祈求森林鐵路行車安全，園區人員、遊客平安快樂。
北門上帝廟副主委王廣禮說，上帝廟元旦圓滿完成「安龍謝土祈安三朝清醮」聖事，明天上帝廟主委賴堃樑、阿里山林鐵及文資處、阿里山受鎮宮、嘉義林區管理處代表暨隨行百位信眾，嘉邑北門上帝廟人員特別在對高岳月台搭設三川案桌，安排北管演奏，恭請兩宮玄天上帝暨護法神將登座。
信眾將以隆重祈福儀軌，恭向護國神山玉山、玄天上帝朝拜，祈求福佑「風調雨順、國泰民安、旱象解除，森林鐵路行車安全，園區所有人員平安，遊客旅遊快樂盡興」。
王廣禮說，明天宗教活動首創阿里山森林鐵路起點的上帝公，與阿里山頂的上帝公，連袂搭乘阿里山森林小火車山巡對高岳，朝拜玉山護國神山祈福紀錄，嘉邑北門上帝廟信眾迎上帝公神尊，分別搭遊覽車、接駁車、森林小火車等三種交通工具會香山巡。
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