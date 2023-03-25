台南老人健保補助案 藍綠互嗆

台南市議會昨審查社會局提案「老人健保補助費」14億多元，民進黨團認為，市府整體財政狀況逐漸健全，社福也應比照六都，落實65歲以上老人免健保。國民黨認為，過去早已要求老人健保全免，如今為了賴清德選總統才做，「民進黨要欺負台南人到何時?」，藍綠雙方互嗆，該案擱置待下周審查。也因藍綠都給市府壓力，將考驗黃偉哲的智慧。

民進黨團指出，「老人健保費是台南市民最為在意的基礎福利」，經濟發展的紅利要與市民共享，應該在今年落地而不是在市長本屆任內完成，呼籲市長拿出魄力，要求福利變好是對市長施政成績的肯定。

至於是否會造成財政困難，民進黨團說，黃偉哲市長上任，台南持續減債200多億，是合併升格後的債務新低點，財政收入逐年上升，經濟建設持續變好，未來台南的預算只會愈來愈多，只要持續落實開源節流、樽節非必要的支出並盤點整合資源，並不會對台南財政造成龐大的壓力。

國民黨團書記長蔡育輝說，這次議會臨時會就是審查墊付款和總預算追加減預算，民進黨議員推翻之前的政黨協商決議，「防疫津貼不排富，65歲的老人健保補貼分3年從113年到115年，逐年編列全部金額」，民進黨議員祭出清點人數手段，要逼黃偉哲今年立刻將老人健保補助金額全部編列。

蔡育輝批說，民進黨在台南執政30多年，老人是餓著肚子都會含淚支持民進黨，民進黨是怎麼對待這些鐵粉?6都中就台南老人健保沒有全免，賴清德在台南擔任7年多市長，有為老人福利出過力嗎？民進黨議員為了賴清德選總統，才要求健保全面補助。

台南市政府回應「老人健保免費市長任內做得到。」黃偉哲接受本報專訪時表示，議會去年決議3年內即2025年全面實施，並比照其他五都排富，面對藍綠均要求不排富的壓力，就要比原先規畫更多錢，今年65歲以上老人已達34萬人，全額補助需要28億元，「這是巧婦和無米之炊的問題」，但承諾會在任內實施。