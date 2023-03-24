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芒果產區嚴重缺水 台南市爭取水利署補助水車載水澆灌
今年因久旱不雨導致灌溉水短缺，影響台南玉井、楠西、左鎮及南化山區芒果產業，市長黃偉哲相當關心缺水影響，指派副秘書長邱忠川今天召開山區芒果產業灌溉水短缺因應會議。
市長黃偉哲積極向中央水利署爭取水車、供水桶等經費補助，協助灌溉山區的果樹，並獲經濟部水利署正面回應，預計最快 4 月上旬可供水，解燃眉之急。
玉井、楠西、左鎮及南化等主要芒果產區公所區長、市府水利局、民政局、災害防救辦公室、水利署南區水資源局及主要種植芒果的里長及農民均出席研商。
市府水利局表示，芒果為山區重要產業，也是觀光命脈，以往農民皆透過合法抽取河川地面水、地下水或藉由農塘灌溉，今年因缺水影響，農民反映芒果正值開花期，憂心缺水影響收成。
今日會議除向農民說明市府將盡最大努力協助運送灌溉水，幫助農民度過枯旱期，同時聽取農民對協助運送灌溉水，也現勘實際了解目前公所規畫的預計供水點狀況、以利市府安排供水事宜。
南水局表示，目前正值芒果灌溉時期，和台南市政府攜手抗旱，希望可以協助農民度過缺水難關。市府後續由水利局規畫水車採購及供水桶作業。
南化農會溫進添總幹事表示，乾旱時期及時載水供農民灌溉對農民幫助很大。
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