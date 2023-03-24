缺水影響台南山區芒果收成 台南爭取水利署補助

今年因久旱不雨灌溉水短缺，影響玉井、楠西、左鎮及南化山區芒果收成，台南市政府副秘書長邱忠川今天到玉井、楠西區公所開山區芒果產業灌溉水短缺因應會議，勘查供水情形。玉井、楠西、左鎮及南化等主要芒果產區公所、市府水利、民政、災害防救辦公室、水利署南區水資源局及種植芒果里長農民出席研商。

水利局表示，芒果是台南山區重要產業、觀光命脈，以往農民合法抽取河川地面水、地下水或農塘灌溉，今年因缺水農民反映芒果正值開花期，憂心缺水影響收成。市長黃偉哲向中央水利署爭取水車、供水桶等經費補助，協助灌溉山區果樹。水利署南水局表示正值芒果灌溉時期，和台南市政府攜手抗旱，希望可以協助農民度過缺水難關。

今天市府向農民說明將盡最大努力協助運送灌溉水，幫助農民度過枯旱期，聽取農民對協助運送灌溉水。邱忠川率隊勘察目前公所規畫預計供水點狀況。玉井區長陳新澈、楠西區長李鴻裕、左鎮區長謝松益、南化區長徐全立與里長、產銷班長參與。