快訊

拳擊世錦賽／黃筱雯退哥倫比亞老將 世錦賽第二金到手

獨／何如芸19年豪門淚 悲吐婚失敗：生完2兒沒和尪睡過

芒果產區嚴重缺水 南市爭取水利署補助水車經費

中央社／ 台南24日電

久旱不雨導致灌溉水短缺，影響包括玉井、楠西、左鎮及南化山區芒果收成。南市府協調南水局爭取水車、供水桶等經費補助，協助灌溉山區果樹，預計4月上旬供水解燃眉之急。

對於果農心聲，台南市長黃偉哲今天指派副秘書長邱忠川前往玉井及楠西區公所召開山區芒果產業灌溉水短缺因應會議，玉井、楠西、左鎮及南化等主要芒果產區公所區長、市府水利局、民政局、災害防救辦公室、水利署南區水資源局及種植芒果的里長與農民均出席研商。

水利局表示，芒果為山區重要產業，也是觀光命脈，以往農民都是透過合法抽取河川地面水、地下水或藉由農塘灌溉，今年因缺水影響，農民反映芒果正值開花期，憂心缺水影響收成。

對於會中提到向中央爭取水車、供水桶等經費補助，協助灌溉山區果樹，也獲經濟部水利署正面回應。南水局表示，現正值芒果灌溉時期，會和台南市政府攜手抗旱，協助農民度過缺水難關。

南市府今天新聞稿表示，今日會議除向農民說明盡最大努力協助運送灌溉水，幫助農民度過枯旱期，同時聽取農民對協助運送灌溉水，並由邱忠川率隊現勘實際了解目前公所規劃預計供水點狀況、以利安排供水事宜。

後續由水利局規劃水車採購及供水桶作業，預計最快4月上旬可供水解燃眉之急。包括南化農會總幹事溫進添，以及產銷班、與會的基層區里長，都肯定乾旱時期及時載水供農民灌溉的幫助。

農民 芒果 水利局

延伸閱讀

高市推智慧農業精準用水 抗旱並提高農業韌性

乾旱缺水影響大？台灣紫斑蝶收不到氣候訊號遷徙慢了兩周

缺水！今年古坑螢況可能銳減 專家：百年大旱歷史重演

今年已缺水…台積電高雄廠運轉後 學者再示警缺電危機

相關新聞

600天沒下雨！台南今晚終於等到雨神 民眾歡呼：拜託多下在水庫

南台灣長達600天沒下雨，今晚上終於下雨了。臉書台南式粉專在晚間7點30分左右貼出「台南終於下雨了！！」底下立即滿滿的留...

逼幼兒「吐了再吃回去」！台南幼保員慘了 托嬰中心也被解除準公托

台南市某托嬰中心發生托育人員不當照顧幼兒情事，社會局昨天派員調查後確有不當照顧幼兒情形，依法裁處托嬰中心20萬元、托育人...

南科聯外道路 路面改善

台南市南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣大道及西拉雅大道，長期因交通頻繁路面不平引民怨，工務局爭取近1億元經費進行道路改...

台南老人健保補助案 藍綠互嗆

台南市議會昨審查社會局提案「老人健保補助費」14億多元，民進黨團認為，市府整體財政狀況逐漸健全，社福也應比照六都，落實6...

台南縣市合併13年 大新營流失2萬人口

台南縣市合併13年，大新營地區人口流失2萬多人，國民黨議員蔡育輝表示，溪北地區有數百公頃土地，卻在國土計畫裡被劃為農業、...

疫苗加一針解封更安心 張麗善率先接種為連假催打氣

響應中央「疫苗加一，解封安心」政策，雲林縣政府陸續在全縣20鄉鎮市設置疫苗快打站，方便民眾就近接種；雲林縣長張麗善今到虎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦