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與愛丁堡議長互遞意向書 黃偉哲：友好雙城交流

中央社／ 台南24日電

大不列顛聯合王國愛丁堡市議會議長Cammy Day率團訪台，今天首站拜訪台南，與台南市長黃偉哲互遞意向書。黃偉哲期盼雙方能進一步各方面合作，深化台南與蘇格蘭情誼。

黃偉哲提及去年8月即與Cammy Day議長視訊會面相談甚歡，很高興今天親自迎接訪團蒞臨。黃偉哲表示，對台南醫療、有重大貢獻的馬雅各醫師、巴克禮牧師等人，即是來自蘇格蘭，借此機會再次感謝蘇格蘭對台南的協助，也珍惜雙方難得緣分。

黃偉哲指出，成功大學及愛丁堡大學簽署校級備忘錄，在教育上已有豐沛合作成果，期待與議長及愛丁堡市合作，彼此在文化、科技產業、智慧城市及綠色能源等領域上有更多合作，造福雙城市民。

黃偉哲說，當前世界局勢是後冷戰時期以來，自由世界與威權世界對立情況相當高時刻。台南由於具備台積電先進製程又已量產3奈米廠，可以說是自由世界最重要堡壘。歡迎共享自由民主價值世界各國好朋友們，一起投入相關產業合作，讓自由與民主更深化。

黃偉哲與Day交換意向書，雙方誠摯表達繼續深化兩市合作關係意願。黃偉哲也表示，將寄送100套講述台英早期交流歷史的「為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師」故事繪本到愛丁堡，盼透過繪本讓更多愛丁堡的孩子認識台南、台灣以及彼此的歷史交流淵源。

黃偉哲 蘇格蘭

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