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疑乾旱影響紫斑蝶北返延半個月 先遣部隊抵雲林

中央社／ 雲林縣24日電

紫斑蝶每年清明節前飛抵雲林縣林內鄉，台灣紫斑蝶生態保育協會今天表示，疑受乾旱影響，紫斑蝶較往年慢半個月北返，先遣部隊這幾天才抵達雲林境內，推測下週將有大量遷移景象。

紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，每年清明節前，從高雄市茂林北返，途經國道3號雲林縣林內觸口段；雲林縣文化觀光處和林內鄉公所今天開記者會，宣布今年紫斑蝶季活動將於3月26日、4月1日及2日登場。

林內鄉長劉姿言說，由於台電近日在觸口段施工，活動地點改到林內紙蝶生態地景園區（原寶隆公園），歡迎民眾透過生態角度暢遊林內。

台灣紫斑蝶生態保育協會義工近日觀察林內觸口段紫斑蝶數量，昨天每分鐘最多有44隻，一整天約有3800隻，前天則有1000多隻，先遣部隊已抵達林內，依中央氣象局預報，下週起天氣好轉，預估將有大量遷移景象。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥今天接受媒體聯訪時表示，根據往年觀察資料，今年疑受乾旱影響，遷移時間延後半個月，推估數量也會略減。

他舉例，前年百年大旱蝶量約9萬多隻，去年氣候回穩，監測到蝶量有28萬多隻，今年蝶量有待觀察，下週將是觀測重要時間點。

高公局配合紫斑蝶遷移，今年同樣在國道3號北上252K至251K段設置4.5公尺高、長1公里的防護網，當蝶量每分鐘達250隻時會封閉外側車道，讓紫斑蝶能平安飛越國道。

台灣紫斑蝶生態保育協會指出，去年飛越國道3號觸口段的紫斑蝶有28萬多隻，因有「國道讓蝶道」措施，去年路殺量僅700多隻，請用路人能配合。

紫斑蝶 國道 生態保育

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