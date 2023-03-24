乾旱嚴重沒螢火蟲 台南梅嶺賞螢季延後2周、4月底登場

台南梅嶺賞螢季預計4月中旬登場，受到長達600天未下雨乾旱影響，至今不見螢火蟲，台南市觀旅局和楠西區公所今天召開協調會，地方居民表示若照原訂時程舉辦「可能一隻螢火蟲都沒有」，且地表相當乾旱，最近即使下雨，螢火蟲最快要2、3周才會羽化，最後確定延後到4月29日舉辦為期3周。

楠西區公所說，為保護螢火蟲生態，連3周的每周六日上網預約，每天二梯次1梯次750人，公共運輸處會加開賞螢公車，民眾也可以多利用平日上山賞螢，相關訊息都會放在台南市梅嶺賞螢季粉絲專業。

台南梅嶺是南台灣賞螢重鎮，每年賞螢活動吸引許多遊客，但梅嶺今年旱象更嚴峻，螢火蟲羽化是自然生態，不是人為可以控制，要有下雨且雨量要足夠，才能讓螢化蟲達到一定數量，南市觀旅局和楠西區公所下午召集楠西休閒農業區和梅嶺風景區發展協會等協調後決定延後舉辦。

梅嶺梅農陳居峰說，以往是3月清明前開始下雨，螢火蟲開始羽化後，4月中旬舉辦螢火蟲季，2年前也同樣大旱，結果4月舉辦螢火蟲季幾乎沒有螢火蟲，被遊客罵得要死， 一直到活動尾聲到5月才有螢火蟲，不能為了活動而辦，反而會破壞形象，建議要延後。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，在當地20年的觀察，螢火蟲需要地表潮濕才會羽化，且要烏雲的天氣，不然羽化也會被曬乾，梅嶺這一周的天氣像夏天，飆出36度以上的高溫，情況比2年前百年大旱還嚴重，當年還偶而下一場大雨，今年是一場雨都沒有。