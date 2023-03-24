慶祝兒童節 雲林斗六市長送三千萬元大禮

兒童節將至，雲林縣斗六市公所慶祝兒童節及膨鼠森林公園開幕周年，除在當天有膨鼠森林市集店家消費優惠、各項表演，市長林聖爵今天宣布，將以3千萬元經費提升斗六8處公園的兒童遊戲場所，達到CNS國家安全標準，讓斗六公園處處都好玩又安全。

膨鼠森林公園的共融式遊具設施豐富好玩，也符合CNS國家安全標準，開幕後，不僅深受在地小朋友喜愛，也吸引不少外縣市親子遊客造訪。

林聖爵表示，今年兒童節將在膨鼠森林公園中的金瓜鼠樂園，引進海盜船、小火車、摩天輪、旋轉木馬到涵蓋各年齡層的極限運動設備，呼應金瓜鼠樂園特有的體驗內容，如攀岩氣墊、特大型獨木橋等，創造斗六特有的兒童嘉年華會，市公所政風室也將在現場發送給兒童們「守誠信、重廉潔」的益智宣導品。

另外，為複製膨鼠森林成功經驗，在雲林縣政府補助、公所自籌經費下，市公所將以3000萬元經費改善市區環內公園的兒童遊戲設施，以達到CNS國家安全標準，包括斗六、中華、成功兒童、成功、龍潭鄰里、文德、公誠及永樂等公園，未來也會持續擴展到市區外的公園，讓小朋友快樂遊玩、爸媽放心。