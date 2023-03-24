台塑下鄉雲林、彰化疾病篩檢服務 2千人中逾七成脫水症狀

台塑企業連續6年由雲林長庚醫院醫護團隊在雲林縣沿海五鄉鎮舉辦疾病篩檢服務，去年逾2千人受檢，其中高達77%有脫水狀況，33%是重度脫水，長庚醫院指出，脫水與中風、心血管疾病相關，將列入今年篩檢重點，呼籲民眾踴躍出來檢查。

台塑企業自2018年起辦理「麥寮園區鄰近五鄉居民疾病預防篩檢」，分別在雲林縣崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城等五鄉沿海鄉鎮，由雲林長庚醫院醫護團隊提供「肝炎」、「慢性阻塞性肺病」、「代謝症候群」、「腎功能」四大疾病篩檢服務，至去年底累計1萬427名民眾接受篩檢，其中有1915名發現異常，後續已由醫護團隊派專人追蹤關懷，提升治療意願。

雲林長庚醫院今天分享去年疾病預防篩檢成果，去年有2059人篩檢，C肝抗原陽性近14%，顯示偏鄉仍有民眾未接受C肝抗病毒治療，代謝症候群52%高於全國35%，主要與當地老年人口多、飲食及生活習慣影響所致，肺功能異常比率約44%，主要以侷限性肺疾病為主，與不良的生活型態息息相關。

長庚科技大學護理學院院長陳美燕說，去年篩檢結果最讓醫護團隊訝異的是，篩檢民眾中高達77%有脫水狀況，其中甚至超過3成民眾篩檢時已是重度脫水，國際醫療文獻指出，脫水容易引起中風、心血管等各項疾病，長庚醫療團隊將脫水列入今年篩檢重點，除抽血檢驗，也將加入唾液檢驗，並將加強衛教宣導，呼籲民眾多喝水。

雲林縣衛生局長曾春美表示，感謝台塑企業在沿海提供篩檢服務，確實有助於民眾早期發現疾病早期治療，今年篩檢活動將與當地衛生所癌症篩檢服務結合，呼籲符合篩檢資格的民眾踴躍受檢。

今年篩檢預計辦理30場次，首場於4月10日在東勢鄉老人會辦理，詳細篩檢時間地點可上當地公所臉書粉專查詢。

雲林縣長張麗善說，感謝台塑企業、雲林長庚紀念醫院鑑於雲林沿海地區醫療資源較為不足、體恤長輩出門交通不便，自2018年成立社區健康照護中心，將預防醫學知識、健康促進活動直接帶入社區及家戶，透過持續性巡迴關懷，期待真正改變鄉民健康生活，守護在地鄉民健康。