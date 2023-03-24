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台南6廟埕開演戲曲 市府邀街坊鄉親重溫回憶齊聚看戲

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南6廟埕將開演戲曲，市府今天在下營上帝廟局先宣傳會，邀街坊鄉親重溫回憶齊聚看戲。記者周宗禎／攝影
台南6廟埕將開演戲曲，市府今天在下營上帝廟局先宣傳會，邀街坊鄉親重溫回憶齊聚看戲。記者周宗禎／攝影

國立傳統藝術中心與台南市政府文化局合作，今天宣布4月到8月安排不同表演團體在台南市6處宮廟廟埕，帶來歌仔戲、布袋戲等演出，包含東、西方經典名著改編的傳奇故事，展現戲曲的親民魅力，邀大家走向廟埕，重溫往昔與街坊鄰居齊聚廟口熱鬧看戲的回憶。

演出共6場都排在晚上7點開演，4月1日在下營上帝廟由大地華園劇團主演《獅子王》、5月20日於麻豆代天府演出鴻明歌劇團的《血親冤仇路》、6月3日於蘇厝第一代天府真護宮演出陳麗香歌仔戲團的《包公會國母》、6月3日開台天后宮演出繡花園戲劇團的《南朝劉寄奴─月正雲端》、6月10日於學甲慈濟宮演出由小飛霞歌劇團的《手足情》、8月26日仁壽宮義興閣掌中劇團主演《GG冒險野郎》。

市長黃偉哲上午出席活動宣傳時表示，台南市為了推廣傳統藝術，有舉辦南瀛國際民宿藝術節等活動，讓更多民眾看見傳統表演藝術的精彩，這次特別感謝國立傳統藝術中心投入，讓傳統藝術進入到民眾生活場域，勾起許多鄉親年輕時回憶，也讓更多年輕人了解傳統藝術精妙，希望能讓傳統藝術持續開枝散葉、生根發芽。

台南6廟埕將開演戲曲，市府今天在下營上帝廟局先宣傳會，邀街坊鄉親重溫回憶齊聚看戲。記者周宗禎／攝影
台南6廟埕將開演戲曲，市府今天在下營上帝廟局先宣傳會，邀街坊鄉親重溫回憶齊聚看戲。記者周宗禎／攝影
台南6廟埕將開演戲曲，市府今天在下營上帝廟局先宣傳會，邀街坊鄉親重溫回憶齊聚看戲。記者周宗禎／攝影
台南6廟埕將開演戲曲，市府今天在下營上帝廟局先宣傳會，邀街坊鄉親重溫回憶齊聚看戲。記者周宗禎／攝影
台南6廟埕將開演戲曲，市府今天在下營上帝廟局先宣傳會，邀街坊鄉親重溫回憶齊聚看戲。記者周宗禎／攝影
台南6廟埕將開演戲曲，市府今天在下營上帝廟局先宣傳會，邀街坊鄉親重溫回憶齊聚看戲。記者周宗禎／攝影

台南 歌仔戲

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