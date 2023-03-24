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台南議員帶幼女進議事廳引熱議 聯席審查會不反對

中央社／ 台南24日電

台南市議會臨時會開議，國民黨籍市議員李中岑將幼女帶進議事廳遭其他議員質疑，引起熱議。聯席審查會在沒人反對下，同意議員0歲至6歲直系親屬可進議事廳，但「僅限今天」。

李中岑昨晚臉書貼文獲得逾3100個讚及超過420則留言，她今天還是帶著女兒進議事廳。聯席審查會上午也在沒人反對下，同意議員0歲到6歲直系親屬可進議事廳，但「只限今天」；李中岑隨後也在臉書貼文感謝各界力挺和支持。

李中岑昨晚臉書（facebook）發文指出，今天非常無奈跟生氣，每天在外忙於工作無法陪伴著小寶貝，今天帶著妹妹一起前往議會，讓小孩能了解到媽媽在忙什麼，知道媽媽工作的辛苦。這類事情在民主社會的國外，是一件很被接受跟尊重的事，在我們民主聖地台南，卻要被受污辱跟諷刺。

李中岑說，議會本身並沒有完備育嬰措施，只好帶著妹妹一起進入議事廳，妹妹很乖也沒吵鬧，並沒影響議事進行；但最讓人想不到的是有2位民進黨議員竟然質問為何帶著小孩進入議事廳並出言諷刺，「這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事情，竟然會發生在我們極力倡導生育且戮力創造友善環境的台南市」。

李中岑的發文獲得前國民黨主席江啟臣、立委游毓蘭等人聲援。江啟臣表示，其實國外有非常多例子，國會議員帶著小孩上議會殿堂，不只是媽媽帶寶寶來上班、更有奶爸議長在議長席餵奶新聞。他提及台灣近來不斷倡議性別平權、親子友善，執政黨議員們言行卻背道而馳，如何讓年輕人放心生養。

議員 台南

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