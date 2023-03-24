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停辦2年 台南國際龍舟錦標賽確定「回歸」 6月18日舉辦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
因疫情停辦2年，台南國際龍舟錦標賽今年恢復舉辦，3月27日開放報名。圖／取自台南市政府網站
因疫情停辦2年，台南國際龍舟錦標賽今年恢復舉辦，3月27日開放報名。圖／取自台南市政府網站

全台歷史最攸久的台南國際龍舟錦標賽，考量疫情嚴峻，已連續2年停辦，在民眾的期盼，台南市長黃偉哲表示，今年在疫情緩和之下，台南國際龍舟錦標賽確定回歸，要讓民眾過一個真正驅疫且有感的端午佳節。

市府表示，2023台南國際龍舟錦標賽訂於6月18日至6月22日（端午節），在台南運河安億橋至承天橋舉行，台南龍舟賽是台灣歷史最悠久的端午盛事，早在1722年（康熙61年）就出現於巡台御史黃叔璥所著《赤嵌筆談》中，並且在1926年台南運河開通時，將龍舟賽移往台南運河開辦慶祝，至今也將近百年，盛情邀請全台及國際各方有志之士，踴躍組隊。

體育局長陳良乾表示，競賽組別分為大型龍舟賽：包含公開男子組、公開女子組、高中（職）男子組、高中（職）女子組、國中男子組、國中女子組、大專院校組、工商團體組。小型龍舟賽： 包含公開男子組、公開女子組，大型龍舟賽公開組獎金最高更達30萬元，自3月27日上午9時開放報名，至4月21日下午5時截止，報名資訊請至2023台南國際龍舟錦標賽官網查詢。

市府配合龍舟競賽，周邊也規畫攤商展售及文化展演活動，包含台南在地美食、農特產及文創市集等攤位，還有多項體適能闖關等親子體驗活動，希望藉由龍舟賽事傳遞全民運動的樂趣，歡迎民眾與親朋好友共同到台南度過端午佳節。

因疫情停辦2年，台南國際龍舟錦標賽今年恢復舉辦，3月27日開放報名。圖／取自台南市政府網站
因疫情停辦2年，台南國際龍舟錦標賽今年恢復舉辦，3月27日開放報名。圖／取自台南市政府網站
因疫情停辦2年，台南國際龍舟錦標賽今年恢復舉辦，3月27日開放報名。圖／取自台南市政府網站
因疫情停辦2年，台南國際龍舟錦標賽今年恢復舉辦，3月27日開放報名。圖／取自台南市政府網站

龍舟賽 端午節

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