帶幼兒進議會被嗆 台南藍女議員：很受傷 綠提案修法

台南市議會臨時會開議，國民黨議員李中岑帶著不滿6歲女兒到議事廳，引發爭執，國民黨團批評民進黨議員竟拍桌怒嗆，議員蔡育輝指尊重婦女和兒童人權是全球普世價值，英美各國女性議員都以帶孩子到議場為傲，民進黨毫不體諒職場婦女的辛苦，當家鬧事，讓人失望。

擔任主席的民進黨議員沈家鳳說，議事規則規定不能帶人進議事廳，之前不是沒有發生是她沒有提議，她也曾帶兒被拒；當場表決全體都同意，今天可以開放讓議員帶6歲以下的直系親屬進議會開會。

國民黨議員王家貞說，台南市議會可以修改議事規則，成為全國典範。

陳怡珍伸援說，過去從沒有發生過，李宗翰提案很好，但不是很友善，如何提高生育率及育兒是需要的。要打造友善的育兒空間從台南市議會開始，以前都沒有問題現在才發生討論。

李中岑表示，昨天周嘉韋和李宗翰，為了她帶不滿6歲女兒進入議場，對她怒吼還拍桌，民進黨口口聲聲捍衛婦女和幼兒人權，還尊重兩性平權，國外女性議員帶孩子進議事殿堂是受到尊重的，她卻受盡民進黨裡為議員的諷刺和侮辱，直到現在都沒跟她道歉。