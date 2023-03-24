影／打「黑飛」 台南成立「全台首創無人機農作平台」

台灣近年推廣無人機噴灑農藥，因非法無人機低價搶市「黑飛」充斥，沒有受過專業訓練經常亂噴農藥、危害環境安全。台南市推出「全台首創無人機農作平台」，今天舉行無人機農作團隊成立與「農來飛平台」發布會，「讓農民以一通電話取得合格農噴農作服務」，市長黃偉哲說明運作方式，鼓勵農民踴躍使用。

一般沒有執照的無人機噴農藥，一分地收150元，比受過訓有執照的無人機250元便宜，但經常發生藥物使用不當、誤噴其他不用農藥農田。農業局表示，規畫補助每分地100塊錢給農民，農民負擔150，希望能夠減少風險，能夠如何配藥，取得藥物毒物試驗所執照

黃偉哲表示，無人機的應用不是只在戰場，噴灑農藥用量更省、噴灑區域更精準，也減少農藥對農民身體的傷害，可謂一舉數得。台南首創的台南農來飛平台「讓農民以一通電話取得合格農噴農作服務」，讓智慧農業觸角更廣，也讓省工、省時、省力的智慧無人機能服務更多有需要的農民。無論是有機肥料的噴灑，或者是荔枝椿象或秋行軍蟲的生物防治，都能在平台上獲得無人機團隊的服務，相信對農事運作將是一大助力。

農業局說，近年農業勞動力人口老化及缺工，農業服務導入機械化設備與智慧化無人載具，不僅節省勞動力投入，也解決生產效率問題。但智慧化無人載具快速發展衍生出許多問題。因為沒有建立服務平台，有需要農噴等農作服務的農民常無法找到合適且有證照的合格飛手，只能找無證照的飛手（黑飛）代噴，因專業知識與技術的欠缺，衍生農藥中毒及安全疑慮等問題，也常造成農藥鄰田汙染的困擾。讓台南無人機可以在地訓練、在地生產、在地服務，提升台南無人機產業。

平台計畫結合農用無人機噴灑媒合平台，提供合法飛手媒合管道，讓農民取得合格農噴服務，可打免費服務專線0809-081098、市民服務專線1999或向各區農會推廣部索取聯絡方式。農業局擬向農委會爭取每分地100元差額補貼金，減輕農民負擔。