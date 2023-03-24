台南國際龍舟錦標賽6/18登場 端午節決賽
台南市政府今天發布新聞稿說，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的台南國際龍舟錦標賽，6月18日在台南運河安億橋、承天橋間登場，6月22日端午節決賽。
南市府說，賽事包括大型及小型龍舟賽，大型龍舟賽包含公開男子組、公開女子組、高中（職）男子組、高中（職）女子組、國中男子組、國中女子組、大專院校組及工商團體組；小型龍舟賽包含公開男子組、公開女子組。
此外，龍舟賽周邊規劃攤商展售及文化展演，涵蓋台南美食、農特產及文化創意市集等攤位，另有多項體適能闖關等親子體驗活動。
南市府表示，台南龍舟賽是台灣歷史最悠久端午盛事，1722年就有相關紀錄，1926年台南運河開通時，龍舟賽也移往台南運河開辦慶祝。
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