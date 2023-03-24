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網美最愛！2年1次漁光島藝術節重磅登場 怎麼拍怎麼美
2年1次的「2023漁光島藝術節」今天登場！今年首度以「雙策展」模式進行，規畫「藝術在一座小島」及「重繪地海之島」雙主題，以雙重面向、共14件藝術作品，結合音樂、舞蹈、電影、市集等各種藝術形式與跨域活動，更是吸引各地網美和民眾到訪，在藍天海水沙灘襯托下，怎麼拍怎麼美。
市長黃偉哲表示，「漁光島」自然景緻本身就是藝術，加上豐富的藝術家創作，透過藝術創作為漁光島開啟多元詮釋與想像，自然與藝術結合之美，肯定能讓剛剛從疫情窒悶中走出來的人們感受到滿滿的正能量！
黃偉哲特別介紹由億載國小漁光分校、瑞復益智中心與都市藝術工作室共同創作的作品《每個人的漁光島》。由小朋友在旗幟上繪出心目中的漁光島印象，在漁光大橋上迎風歡舞著迎接大家的到訪。以童趣的想像、手繪的故鄉，歡迎全國民眾的來訪，彰顯台南人的熱情。
今年也邀請到兼具藝人與藝術家雙重身份的孟耿如，創作了《Aru第一次來漁光島》，在漁光島的木麻黃森林映襯下，創造出繽紛魔幻的神祕小宇宙。
漁光島藝術節今起至4月16日，除了藝術作品，開幕表演將在3月26日由金曲獎得主Abao阿爆（阿仍仍）與種子舞團Seed Dance在漁光島月牙灣演出，之後也邀請小事製作、鋼琴合作藝術研究所、葉穎、凹與山、DJ林強、無限融合樂團、高雄鼓道場、Cicada等團體在周邊進行表演。活動期間逢每周六、日及連續假日，還有草木森花之市與漁光市集。
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