CP值高！台灣國際蘭展吸客32.6萬人 外銷訂單逾112億元

2023台灣國際蘭展於3月19日閉幕，台南市長黃偉哲與行政院農委會農糧署副署長蘇茂祥今天共同公佈指標成績，包括參觀人次32.6萬人，未來3至5年外銷訂單逾112億元等。黃偉哲強調，蘭展是高CP值的活動，帶來的直接效益和間接效益皆相當高。

黃偉哲表示，去年蘭展約有20萬人次入園，今年增加到32.6萬人次，大幅成長12.6萬人，帶來的人潮也反映在幾個地方，首先是現場購買金額達到1458萬元，周邊農特產品達到612萬元。另外，台南市旅宿業3月平均住房率是70%，但在蘭展期間，住房率達到80%，假日更超過90%，這都顯示蘭展帶來了直接效益和間接效益。

黃偉哲指出，在外貿協會協助下，蘭花打世界盃的成果非常豐碩，未來3到5年內的訂單上看112億元，現場洽談訂單也達到將近7億元，這都是非常亮眼的數字，蘭展是一個CP值非常高的活動，對地方、中央、產業、市民及觀光，都是一大促進。

台南市政府表示，台南作為台灣最重要的蘭花產地，期盼未來在地方與中央的密切合作下，持續帶動各項花卉產業穩定成長，也期待2024年第23屆世界蘭花會議暨展覽，讓台灣蘭花產業更加蓬勃發展，在國際市場展現台灣蘭花生技實力。

蘭展期間，雲林縣長張麗善在3月15日率縣府各一級主管50人參訪，嘉義市長黃敏惠3月19日也率領市府團隊前往參訪，增加城市交流。

外貿協會也指出，本次蘭展吸引來自美國、日本、越南、澳洲、印尼、新加坡等主力市場，以及德國、英國、法國、香港、泰國、土耳其、阿聯、汶萊、匈牙利、阿爾及利亞、柬埔寨等潛力市場，計17國25位買主參與，與國內30家蘭花及設備業者進行1對1洽談，預估促成商機2083萬美元。