缺水！今年古坑螢況可能銳減 專家：百年大旱歷史重演

雲林古坑地區3月底將進入螢火蟲季節，但近來山區缺水嚴重，多半茶樹都因沒有充足的山泉水可以灌溉而乾渴枯死，螢火蟲可能也會因乾旱數量銳減，台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳表示，去年山區多處是「到處走，到處可見」的盛況，今年可能不如以往，但不至於完全賞不到螢，現下只能寄望降雨。

螢火蟲是生態環境的指標，環境乾淨與否及潮濕等均是其重要生長條件，近年極端氣候產生的改變讓人有感，包括雨季集中、梅雨季節縮短，午後雷陣雨及颱風變成重要的降水來源。

然而，古坑山區從去年底至今就極少降雨，陳清圳示警，2021「百年大旱」的歷史可能重演，若再不下雨、持續缺水，螢火蟲數量將減少很多。

古坑地區螢種以黑翅螢為大宗，其需在潮濕環境生長，乾旱造成山區缺水，螢火蟲生長條件變得艱困；根據氣象預報，周末將有一波鋒面，陳清圳評估，這波雨量應該不大，至少要有數十公厘才有幫助。

雖然今年螢況可能受影響，不過部分鄰近小溪流的地區仍能賞螢，陳清圳表示，草嶺青山坪、樟湖十字關、華山土石流園區、華山教育農園、山豬湖、桂林、山峰等處，仍是密度相對高的地點，還是有機會賞螢。

雲林縣政府今年初在古坑華山小天梯步道及山豬湖步道，採石砌方式設置螢火蟲生態復育池，也規畫要做生態觀察，今年螢火蟲季預計4月15日登場，包括推出6大賞螢套裝行程，及劍湖山主題樂園一泊一食賞螢專案。