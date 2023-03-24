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缺水！今年古坑螢況可能銳減 專家：百年大旱歷史重演

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府在古坑華山小天梯步道及山豬湖步道設置螢火蟲生態復育池。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府在古坑華山小天梯步道及山豬湖步道設置螢火蟲生態復育池。圖／雲林縣政府提供

雲林古坑地區3月底將進入螢火蟲季節，但近來山區缺水嚴重，多半茶樹都因沒有充足的山泉水可以灌溉而乾渴枯死，螢火蟲可能也會因乾旱數量銳減，台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳表示，去年山區多處是「到處走，到處可見」的盛況，今年可能不如以往，但不至於完全賞不到螢，現下只能寄望降雨。

螢火蟲是生態環境的指標，環境乾淨與否及潮濕等均是其重要生長條件，近年極端氣候產生的改變讓人有感，包括雨季集中、梅雨季節縮短，午後雷陣雨及颱風變成重要的降水來源。

然而，古坑山區從去年底至今就極少降雨，陳清圳示警，2021「百年大旱」的歷史可能重演，若再不下雨、持續缺水，螢火蟲數量將減少很多。

古坑地區螢種以黑翅螢為大宗，其需在潮濕環境生長，乾旱造成山區缺水，螢火蟲生長條件變得艱困；根據氣象預報，周末將有一波鋒面，陳清圳評估，這波雨量應該不大，至少要有數十公厘才有幫助。

雖然今年螢況可能受影響，不過部分鄰近小溪流的地區仍能賞螢，陳清圳表示，草嶺青山坪、樟湖十字關、華山土石流園區、華山教育農園、山豬湖、桂林、山峰等處，仍是密度相對高的地點，還是有機會賞螢。

雲林縣政府今年初在古坑華山小天梯步道及山豬湖步道，採石砌方式設置螢火蟲生態復育池，也規畫要做生態觀察，今年螢火蟲季預計4月15日登場，包括推出6大賞螢套裝行程，及劍湖山主題樂園一泊一食賞螢專案。

螢火蟲 賞螢 古坑

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