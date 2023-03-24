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山區乾旱不雨！阿里山螢火蟲季晚2周才現跡 螢光量大減

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣知名賞螢步道圓潭自然生態園區，今年受乾旱不雨影響，3月中旬仍未現螢光，居民盼雨快下。圖為去年拍攝。圖／阿管處提供
嘉義縣知名賞螢步道圓潭自然生態園區，今年受乾旱不雨影響，3月中旬仍未現螢光，居民盼雨快下。圖為去年拍攝。圖／阿管處提供

阿里山邁入螢火蟲季節，不過，今年受久旱不雨影響，螢火蟲數量明顯減少，已晚半個月才現蹤跡，山區民眾盼雨快下；阿管處副處長陳榮欽說，螢火蟲雖晚半個月，但2023阿里山螢火蟲季揭幕如期於4月14日在阿管處觸口遊客中心舉辦，各社區也陸續視情況推出賞螢活動。

陳榮欽表示，目前阿里山螢火蟲晚半個月現跡，但2023阿里山螢火蟲季揭幕如期在4月14日於阿管處觸口遊客中心舉辦，接下來其他社區包括里佳、圓潭及光華等知名賞螢社區，會視螢火蟲數量，陸續發想舉辦各社區賞螢活動。

梅山鄉瑞里村的遇見彩虹生態園區是許多攝影師和遊客口耳相傳的賞螢聖地。負責人黃彩虹說，今年螢火蟲出現的數量，真的差蠻多，晚半個月，照往年3月中旬出現的螢火蟲量來說，這時間點螢火蟲數量要增多了，但明顯感覺減少很多，僅一些現蹤跡。

黃彩虹說，已經有遊客前來到瑞里賞螢，對於乾旱造成螢火蟲數量減少，均表示能了解氣候的影響，大家都盼雨快下，除解決山區缺水問題，也盼雨一下幼蟲混合雨水和土壤作成「土繭」，能順利迅速破蛹而出。

大阿里山螢火蟲生態資源豐富，物種類多達42種，約占全台的3分之2，一年四季從低海拔到中高海拔區域，都能欣賞到不同種類，從每年3至6月的黑翅螢、大端黑螢、6至8月的梭德氏脈翅螢、10至12月山窗螢以及11至1月的冬季鋸角雪螢，堪稱是台灣中南部地區觀賞螢火蟲的最佳寶地。

嘉義縣遇見彩虹生態園區是知名賞拍螢聖地，今年遇乾旱不雨影響，螢光晚半個月才現跡。圖為去年拍攝。圖／遇見彩虹生態園區提供
嘉義縣遇見彩虹生態園區是知名賞拍螢聖地，今年遇乾旱不雨影響，螢光晚半個月才現跡。圖為去年拍攝。圖／遇見彩虹生態園區提供

螢火蟲 賞螢 阿里山

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