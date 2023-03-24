嘉義市議會通過加碼生育津貼、80歲以上老人全口假牙追加預算

嘉義市議會上午完成市府總預算第1次追加減預算案二、三讀會，照原編列通過，議長陳姿妏主持大會，府會和諧，提高新生兒生育津貼由1萬4000元調高為2萬2000元，還有80歲以上老人全口假牙補助。

通過重要預算案包括：購物節振興加碼計畫、北新路75號旁12公尺計畫道路開闢工程、舊市公所地下停車場規畫設計監造案、嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫、低收入戶及中低收入戶加發生活補助、育兒津貼及老人假牙補助加碼等歲出追加預算，共計4億6349萬6000元。

市長黃敏惠說，這次追加預算全數通過，讓嘉市建設不止步、市民照顧更周延。嘉市包括地方建設及社會福利未來有很多計畫要進行，感謝議會的支持，也期望中央繼續大力支持與協助。

除配合中央補助款追加（減）預算，為建構全齡共享世代宜居的嘉市，市府挹注社福經費，提案追加預算3825萬元補助80歲以上長者裝置假牙，以及1200萬元，將每位新生兒生育津貼從1萬4000元提高為2萬2000元。

社會處表示，為減輕年輕爸媽負擔，營造樂婚、願生及能養的友善環境，市府104年起即編列8000元生育津貼及6000元新生兒營養禮金，此次追加預算合併所有生育津貼並再加碼8000元，每位新生兒均可獲得2萬2000元補助。

同時，為提升高齡長者的生活品質，原補助65歲以上弱勢裝全口假牙，擴大至只要設籍嘉義市5年以上、年滿80歲且全口無牙者，即可申請補助裝置全口假牙，未來將視實施狀況，滾動式修正調整其適用年齡，兩項社會福利預算獲議會支持審議通過。