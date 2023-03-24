600天沒下雨！知名賞螢重鎮台南梅嶺 恐看不到螢火蟲

台南梅嶺賞螢季預計4月中旬登場，受到長達600天未下雨乾旱影響，居民表示若照原訂時程舉辦「可能一隻螢火蟲都沒有」，會被遊客罵死，且即使最近下雨，螢火蟲最快要2、3周才會羽化，因乾旱造成時間點很難拿捏，舉辦時程備受考驗，台南市觀旅局和楠西區公所說，一定會舉辦，因賞螢季時間長達一個月，但也會尊重地方的意見，下午協調會將會有結論。

「以前到廟裡都是求平安健康，現在是求媽祖趕快下雨」！梅嶺梅農陳居峰說，以往是3月清明前開始下雨，螢火蟲開始羽化後，4月中旬舉辦螢火蟲季，2年前也同樣大旱，結果4月舉辦螢火蟲季幾乎沒有螢火蟲，被遊客罵得要死， 一直到活動尾聲到5月才有螢火蟲，不能為了活動而辦，反而會破壞形象，建議要延後。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，在當地20年的觀察，螢火蟲需要地表潮濕才會羽化，且要烏雲的天氣，不然羽化也會被曬乾，梅嶺這一周的天氣像夏天，飆出36度以上的高溫，情況比2年前百年大旱還嚴重，當年還偶而下一場大雨，今年是一場雨都沒有。

楠西區公所說，賞螢季是每年例行活動，牽涉到周邊相關產業，一定會舉辦，但梅嶺今年旱象更嚴峻，螢火蟲羽化是自然生態，不是人為可以控制，要有下雨且雨量要足夠，才能讓螢化蟲達到一定數量，下午召集楠西休閒農業區和梅嶺風景區發展協會等協調後再決定舉辦時間。

台南市觀旅局表示，高雄那瑪夏賞螢季延後一周後在本周登場，但向當地了解螢火蟲數量也不多，因距離4月中旬還有一段時間，要再觀察最近有無下雨，螢火蟲發生是大自然情況，不是人為可以控制，會多方聽取方意見。