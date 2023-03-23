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幸福嘉義米推手吳永培倒臥田間猝死 陳吉仲不捨

中央社／ 嘉義市23日電
陳吉仲在臉書發文悼念，細數吳永培對農業的貢獻。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
陳吉仲在臉書發文悼念，細數吳永培對農業的貢獻。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

農委會農業試驗所嘉義分所副研究員吳永培是「幸福嘉義米」推手，他昨晚被人發現倒臥在農試所旱田內，經送醫急救仍不治死亡，農委會主委陳吉仲今天在臉書發文悼念。

嘉義地檢署表示，吳永培（58歲）昨天晚間6時許被農試所嘉義分所人員發現倒臥在旱田內，經送醫後仍不治死亡。檢警今天相驗，吳永培死因為心臟血管疾病、心因性休克死亡。

吳永培的死訊在農業界傳開，許多農友感到不捨，陳吉仲在臉書（Facebook）發文悼念寫到，農業界知道「幸福嘉義米（台農82號）」就是由吳永培一手催生而成，耗費11年時間，採取創新技術、引進日本儀器，終於成功育成台農82號米，色香味俱全，Q彈又有黏性，這是吳永培的重要代表作。

陳吉仲細數吳永培對農業的貢獻，不只台農82號米，還陸續育成「黃金米」台農76號、「巨胚米」台農78號、抗病蟲害的台農81號和台農86號，一心一意要為台灣育成美味好吃的稻米，更獲得全國十大傑出農業專家的榮譽。

陳吉仲感謝吳永培的努力不懈，為台灣農業留下許多抗旱、抗病蟲害、兼具美味口感的稻米品種，展現台灣品種育成的研究實力，也讓台灣米更加具備競爭力。

嘉義市政府曾與吳永培合作將其育種的台農82號米，命名為「幸福嘉義米」，是台灣第一支城市品牌米。

嘉義 陳吉仲 農委會

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