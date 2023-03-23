職業婦女協會第12個分會成立 呂秀蓮黃敏惠互動熱絡

台灣國際職業婦女協會今晚於嘉義市樂億皇家酒店舉行百合分會成立大會，前副總統呂秀蓮、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠及市議員等多位地方人士受邀與會。呂秀蓮拉著黃敏惠互動熱絡，王美惠則是逐桌和婦女朋友打招呼，和呂秀蓮沒互動。

創會總會長呂秀蓮致詞時表示，現代女性擔任社會上許多重要角色，女性愛和平保台灣，積極關心國內外情勢，如今外界擔憂台灣的形勢，作為女性更知道生命的重要，要做更多預防戰爭的事情。