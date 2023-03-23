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嘉縣竹崎3500棵粉紅花旗木將綻放 百人挽袖下河撿垃圾

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉種植3500棵粉紅花旗木，預計4月會開花。圖／葉志紘提供
嘉義縣竹崎鄉種植3500棵粉紅花旗木，預計4月會開花。圖／葉志紘提供

春天最美的粉紅花旗木要開了，嘉義縣竹崎鄉種植高達3500棵花旗木，每年吸引上萬名遊客，但竹崎橋下斜坡常遭人棄置垃圾，被當地居民戲稱為垃圾瀑布；趁著旱季、水位退去，竹崎鄉公所今天舉辦清理河道活動，號召200名志工、村長撿垃圾，縣長翁章梁、行政院政務顧問陳冠廷也親自下河道清垃圾。

嘉義縣竹崎鄉近年新興網美打卡景點「阿拉伯的粉紅村」，由村長葉志紘自費親手種下3500棵花旗木，從咖啡豆大小般的種子，種成一棵棵枝繁葉茂的大樹；葉志紘說，當初只是覺得很漂亮就種了，沒想到最後成為打卡勝地，4月8日將舉辦「尋覓粉紅花旗蹤、花海秘境藏義隆」活動，歡迎大家一起來賞花。

竹崎鄉公所今天趕在花季前，提前率隊為竹崎鄉大掃除，率領200名志工走下竹崎橋撿垃圾；縣長翁章梁說，上任後推動「庄內就是咱ㄟ厝內」，施政分為2大目標，第1是維持環境清潔，讓大家能感受到嘉義縣環境整潔、不髒亂，第2是維持治安，讓縣民安居樂業。

環保局廢棄物管理科科長顏瑞瑩說，竹崎橋下常被人棄置垃圾，有民眾會把整包家庭垃圾往下丟，剛好橋下有個斜坡，垃圾堆積被當地稱為垃圾瀑布，在雨季時這些垃圾會順著朴子溪被沖到出海口，再被浪打破散步在沙灘，或成為海洋廢棄物，趁著旱季清理垃圾，降低河川及海洋污染。

環保局長張輝川表示，環保局今天動員金獅、竹崎、灣橋3隊水環境巡守隊及竹崎環保志工隊，清理朴子溪沿岸計3公里、1公噸垃圾、16公噸廢竹木，藉由舉辦清理河道活動，盼提升民眾保護環境態度及參與意願，打造嘉義縣清淨、優質嘉園願景。

竹崎鄉公所趁著旱季、趕在粉紅花旗木花季前，舉辦清理河道活動。記者黃于凡／攝影
竹崎鄉公所趁著旱季、趕在粉紅花旗木花季前，舉辦清理河道活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）、行政院政務顧問陳冠廷（左一）今天挽袖在竹崎橋下搬運廢棄竹子。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）、行政院政務顧問陳冠廷（左一）今天挽袖在竹崎橋下搬運廢棄竹子。記者黃于凡／攝影
嘉義縣竹崎鄉種植3500棵粉紅花旗木，預計4月會開花。圖／葉志紘提供
嘉義縣竹崎鄉種植3500棵粉紅花旗木，預計4月會開花。圖／葉志紘提供
嘉義縣長翁章梁今天穿上雨鞋、戴上手套，拿著夾子下河道撿垃圾。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天穿上雨鞋、戴上手套，拿著夾子下河道撿垃圾。記者黃于凡／攝影

嘉義 朴子溪 花旗木 廢棄物

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