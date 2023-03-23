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避免影響供電 台電台南區移除178個鳥巢

中央社／ 台南23日電

春暖花開，迎來鳥兒築巢繁殖高峰，台電台南區營業處已開始移除可能破壞供電的鳥巢，今年2個多月來在台南市溪南地區移除178個鳥巢，若巢中有雛鳥，就代為照顧後野放

台電台南區營業處人員今天告訴中央社記者，天氣漸暖，迎來鳥兒築巢繁殖高峰，台南區營業處預防鳥兒築巢損害電力設備及中斷供電，已加強移除供電設備上的鳥巢，避免鳥兒碰觸線路造成停電。

台南區營業處統計，今年2個多月來，台南區營業處已在台南市溪南地區拆除178個鳥巢；這些鳥巢絕大多數在位置高又堅固的電桿上，一發現鳥巢成型就得趕快移除。

台南區處長黃明舜表示，台電移除鳥巢前會先確認巢內是否有鳥蛋或雛鳥，確認巢內淨空才移除；若發現巢內有鳥蛋或雛鳥，將移至安全位置或代為照顧雛鳥後野放。

台南區處人員說，台電人員發現鳥巢後，將評估現場環境實施安全措施，採取暫時斷電或掩蔽方式後，再進行移除作業；移除鳥巢後，就在原處加裝驅鳥器和防鳥踏刺等工具，避免鳥兒又築巢棲息。

此外，台南區處也加強線路防護措施，在線路加裝卡扣式防護線管阻絕外物碰觸，提升絕緣強度，以保障線路穩定運作。

台南 台電 野放

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