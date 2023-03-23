歡慶兒童節 土庫國小打造城堡遊樂世界、家長會請吃牛排

雲林縣土庫國小師生今年過了不一樣的兒童節！不只引進「歡樂城堡」的各種大型遊樂設施，把活動中心變成遊樂世界；家長會長陳呈宗更自掏腰包大請客，推出「行動牛排館」請100名表現優異的學生吃牛排，大快朵頤，全校師生提前歡慶兒童節，歡樂滿校園。

校長關勝周表示，有別於往年的兒童節，土庫國小今年特別引進「歡樂城堡」，3座大型氣墊遊樂設施，把學生活動中心打造成孩子最愛的遊樂世界，各班級開開心心輪番進入遊樂世界「歡喜上課」。

氣墊溜滑梯和大型城堡設施，每個小朋友很難想像學校也能變得這麼好玩，一進活動中心，每個人開開心心玩耍，登上超高的溜滑梯一滑而下，刺激又好玩，三兩同學手牽手在彈跳墊上蹦蹦跳跳，笑聲不斷，人人樂翻天，幾乎玩瘋了。

午間，家長會大請客，邀請學校國樂社與籃球隊學生到科任教室享受「學校牛排館」，這場「牛排宴」由家長會長陳呈宗發起並自掏腰包，主要是為獎勵在順天盃全國少年籃球賽及全國音樂賽表現優異學生。