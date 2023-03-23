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南市「還地於民」 6個市地重劃區加速公保地解編

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
善化區興華市地重劃範圍模擬圖。圖／台南市政府提供
善化區興華市地重劃範圍模擬圖。圖／台南市政府提供

為盡速辦理公共設施保留地解編還地於民，台南市長黃偉哲要求市府團隊加速辦理解編及重劃，增設居民需要的公共設施，強化生活機能，進一步落實區域均衡的目標。目前已有永康大同、竹園、五王、永大、善化興華及下營等6個公保地以市地重劃區方式辦理解編。

市府指出，地政局目前陸續開辦公保地解編的永康大同、竹園、五王、永大、善化興華及下營等6區，這些開發區早年經都市計畫劃設學校用地、公園用地及體育場用地等公共設施，過去未辦理徵收，後來因都市發展變遷造成公共設施保留地無立即性需求，經都市計畫檢討解編並依周遭環境適宜性及都市發展，重新劃分坵塊、配置道路、公共設施，並以市地重劃方式辦理。

6區開發面積共32.59公頃，透過市地重劃先行籌措經費開闢各項公共設施11.81公頃，包含建設13處公園，增加住宅區面積20.78公頃，提升土地利用價值，透過開發後多元處分抵費地回收開發成本之後，將盈餘回饋開發區公共設施建設及維護，提升開發區生活品質。

台南市政府表示，許多早期因都市計畫需求，被政府劃設為公共設施保留地的土地，因受限政府財源至今未徵收，這些土地在未徵收前，基本上只能維持原來的使用方式而受限，與周邊發展形成強烈對比。

黃偉哲認為，在公保地地主權益及都市發展的平衡考量下，必須盡速還地於民、促進土地活化利用。透過都市計畫公共設施用地定期通盤檢討及專案通盤檢討，針對全台南各區公共設施保留地進行解編，並可朝向市地重劃、捐地、交納代金等方式來規劃。

市府指出，目前定期通檢部分可解編約215公頃公保地，專案通檢可解編約285公頃，合計共解編約500公頃公共設施保留地。其中都市計畫定期通檢已審定以市地重劃方式辦理的共有45區，面積約183.65公頃；正在規劃及辦理中的有22區，總面積約174.8公頃；尚未審定的有11區，總面積約53.51公頃。

至於以專案通盤檢討的案件，目前均在中央審查中，共59區總面積約178公頃，規畫以市地重劃方式辦理。未來將配合內政部都委會的審定期程，擬定未來分年辦理進度，適時啟動市地重劃作業，落實還地於民、促進土地有效利用，維護土地所有權人權益。

永康大同市地重劃公園模擬圖。圖／台南市政府提供
永康大同市地重劃公園模擬圖。圖／台南市政府提供

都市計畫 開發區 黃偉哲 重劃區

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