重要古物陳澄波畫作《清流》將捐贈南美館典藏

文化部日前指定畫家陳澄波的畫作《清流》為重要古物，文資等級僅次於國寶，其家屬決定把畫作捐贈給台南市美術館，館方將在3月25日美術館當天，舉辦捐贈記者會，文化部部長史哲也將到場見證。

《清流》是陳澄波在1929年完成的畫作，以中國大陸杭州西湖十景中的「斷橋殘雪」為題，是陳澄波赴大陸旅行寫生的重要成果。陳澄波極其珍愛該畫作，臨終前遺書還特別交代家人好好保存此畫，是唯一寫入遺書的作品。

文化部文資局指出，1929年至1933年間，陳澄波赴上海任教，期間更與上海藝術家互動密切並參與西畫團體決瀾社，使其創作形成具強烈辨識的「油彩東方化」風格。陳澄波畫作多畫境沉鬱而深厚、色彩大膽強烈，《清流》卻呈現清潤簡靜、空靈典雅，與其他畫作極不同。

捐贈儀式將由陳澄波的孫子陳立柏，將畫作捐贈，市長黃偉哲與南美館董事長趙卿惠也都會出席。

陳澄波的家屬之前在南美館籌建時，就捐贈20件的畫作給館方，而南美館也特別闢建專室，長期展出陳澄波等前輩畫家的作品。