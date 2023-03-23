分靈37年 美國首座媽祖廟「朝聖宮」26日將抵北港朝天宮進香

從雲林縣北港朝天宮分靈美國37年的美國舊金山「朝聖宮」，分靈後的37年當中，旅美台僑曾組團返抵北港朝天宮進香7次，近年因疫情中斷，如今疫情緩和，將美國朝聖宮預定本月26日將再抵北港謁祖進香，這也是今年路途最遠的一支進香團，朝天宮將盛情以待。

積極推動媽祖信仰外交的北港朝天宮董事蘇健榮指出，1986年旅美台僑高可達親訪北港朝天宮並恭請北港媽祖神尊「福鎮媽」抵達舊金山安座，當年即號召旅美僑人成立美國媽祖廟董事會創立「朝聖宮」，也是台灣最早分靈美國的第一座媽祖廟，多年來曾7次返回北港謁祖進香。

蘇健榮說，朝聖宮當年創立，成為台灣媽祖信仰傳播最遠的國度，由於美國加洲農業最發達，參拜的僑界人士愈來愈多，信徒日眾，北港媽祖能遠渡重洋到美國普渡衆生，宏揚庶民文化與信仰，撫慰僑民心靈，深具意義。

「媽祖出巡也受美國肯定！」蘇健榮說，北港媽祖分靈美國後，香火日盛，已成美國政府網站推薦三藩市區旅遊的必遊景點，同時每年元宵的「媽祖出巡」成為當地一項文化特色，受邀參加美國舊金山的大遊行。

美國朝聖宮董事長高可達最近越洋電話向朝天宮表示，遠在美國的僑民都期待回台進香，但苦於疫情一直無法如願，最近疫情緩和，美國朝聖宮25位信徒組成謁祖進香團預訂本月26日上午回台進香。

高可達強調，信仰媽祖要真心誠意，媽祖婆就會時刻在身旁庇佑，是他們遠在美國對媽祖信仰的共同信念，期待今年進香能成功順利。

蘇健榮表示，朝天宮目前分靈包括歐美、日、澳等20多個國家，最遠到南非，在歐美西方傳播媽祖信仰不容易，從讓外國人認識媽祖，進而感受媽祖的靈感慈悲，朝聖宮董事長高可達37年來堅守信仰初心，真誠扶持媽祖，撫慰了異鄉人的心，彌足珍貴，朝天宮將以盛大陣頭迎駕，歡迎「美國媽」回娘家。